В NYT узнали, почему Трамп не ввел пошлины против России и Беларуси

В среду 2 апреля, Дональд Трамп ввел пошлины на импорт, что назвал "Декларацией экономической независимости". Однако в его списке отсутствуют некоторые страны, в частности Беларусь, Северная Корея и Россия.

NYT якобы узнал причину такого решения, передает 24 Канал. Американское издание ссылается на представителя Белого дома, говорившего на условиях анонимности.

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Почему России нет в списке США

Ряд подсанкционных стран не попадает под действие анонсированных в среду взаимных тарифов, поскольку "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами".

Более того, ранее введенные американские санкции якобы уже "делают невозможным любую полноценную торговлю с этими странами".

Напомним, кроме базовой тарифной ставки в 10%, на импорт из некоторых стран введены дополнительные индивидуальные пошлины. Жесткие ограничения касаются тех государств, которые, по мнению администрации Трампа, имеют несправедливые торговые отношения с США.

К примеру, Украина и Великобритания должны платить 10% пошлин, а вот Евросоюз – 20%. В то же время Китай – 34% пошлин, Бангладеш – 37%, Япония – 24%, Израиль – 17% и тому подобное.