Трамп считает тарифы рычагом влияния

В интервью Fox News Дональд Трамп поделился своим мнением о тарифах, назвав их действенным инструментом для предотвращения войн, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Х.

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Он рассказал, что в прошлом использовал экономическое давление, чтобы сдержать агрессию между странами.

У меня были случаи, когда одна страна вела себя агрессивно по отношению к другой, и хотя это нас не касалось, я сказал: если вы начнете войну, я введу 100% тариф на весь ваш бизнес с США. Они сразу передумали. Получу ли я Нобелевскую премию за это? Нет. Так же как и за Авраамовы соглашения, хотя это было огромное достижение. Но факт остается фактом – войны можно останавливать тарифами,

– сказал Трамп.

2 апреля Трамп планирует объявить о введении новых "зеркальных" пошлин, направленных на выравнивание торговых условий со странами, которые, по его словам, имеют несправедливые преимущества в торговле с США. Эти пошлины вступят в силу немедленно и охватят широкий спектр товаров из многих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала 2 апреля "одним из важнейших дней в современной истории Америки". Она подчеркнула, что экономика США является одной из самых открытых в мире и имеет лучшую потребительскую базу.

Обратите внимание! Ожидается, что новые пошлины будут включать 25% тариф на импорт автомобилей, который вступит в силу 3 апреля. Этот шаг может вызвать ответные меры со стороны торговых партнеров США и усилить напряженность в международной торговле.