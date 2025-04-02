США хотят ввести новые глобальные пошлины

В частности это создаст труднопрогнозируемые экономические риски, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Администрация планирует ввести так называемые "взаимные тарифы", что оставляет инвесторов, руководителей, чиновников и потребителей во всем мире в неизвестности. Однако окончательные решения еще принимаются.

Из-за нехватки деталей относительно структуры, размера и целей пошлин, мир "летит вслепую" до большого дня объявления,

– отмечает главный экономист Nomura Holdings Inc. Роб Саббараман.

По его словам, хотя прямой подход означает соответствие тарифов США к тарифам других стран, "мы подозреваем, что критерии американских взаимных тарифов будут значительно шире и сложнее для подсчета".

В тексте отмечается, что хотя Трамп пока не определил точные цели, он и его советники уже упоминали ЕС, Мексику, Канаду, Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию, стремясь наказать то, что они считают несправедливыми торговыми практиками. В частности китайские товары уже обложены совокупной 20% пошлиной.

Согласно данным Bloomberg Economics, около 33 триллионов долларов мировой торговли оказываются под угрозой. Более того, страны от Бразилии до Китая могут потерять от 4% до 90% своего экспорта в США. Индекс глобальной неопределенности торговой политики достиг самого высокого уровня с 2009 года.

Важно! По прогнозам экономистов Goldman Sachs Group Inc., средний тариф США для всех стран в этом году вырастет на 15 процентных пунктов. А это может привести к повышению базовой инфляции, замедлению роста экономики и росту риска рецессии.

Какие пошлины уже ввели Соединенные Штаты

Ранее администрация Трампа уже ввела:

20% пошлины на все товары из Китая.

25% пошлины на ряд товаров из Мексики и Канады.

25% пошлина на сталь и алюминий по всему миру.

25% пошлина на автомобили и запчасти (запланировано на 3 апреля).

Отраслевые пошлины, в частности на фармацевтику.

Реакция мира

Например, Китай ввел в ответ пошлины на американские товары. Хотя их уровень ниже американских.

В то же время Евросоюз и Канада немедленно ответили пошлинами на сталь и алюминий. А Вьетнам согласился закупать больше американских товаров и снижать собственные импортные тарифы.

Влияние на Соединенные Штаты

Акции США показали худший квартальный результат с 2023 года. Так золото достигло рекордных цен, а доллар ослаб.

Облигации США выросли на 3% из-за опасений относительно роста экономики. В частности многие американские компании обеспокоены возможными увеличениями расходов и сокращением доходов. А некоторые иностранные фирмы рассматривают возможность переноса производства в США, чтобы избежать новых пошлин.

Глобальное бизнес-сообщество смотрит на это с тревогой из-за отсутствия ясности и высоких ставок,

– сказал Джон Дент, генеральный секретарь Международной торговой палаты.

Заметьте! Для США стагфляция является реальной угрозой. Шан-Цзинь Вэй из Колумбийской бизнес-школы проводит аналогии с нефтяным кризисом 1970-х годов, которая вызвала экономические трудности для многих американских домохозяйств.