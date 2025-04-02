Трамп вважає тарифи важелем впливу

У інтерв'ю Fox News Дональд Трамп поділився своєю думкою про тарифи, назвавши їх дієвим інструментом для запобігання війнам, передає 24 Канал з посиланням на допис в Х.

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Він розповів, що в минулому використовував економічний тиск, щоб стримати агресію між країнами.

У мене були випадки, коли одна країна поводилася агресивно щодо іншої, і хоча це нас не стосувалося, я сказав: якщо ви почнете війну, я введу 100% тариф на весь ваш бізнес із США. Вони одразу передумали. Чи отримаю я Нобелівську премію за це? Ні. Так само як і за Авраамові угоди, хоча це було величезне досягнення. Але факт залишається фактом – війни можна зупиняти тарифами,

– сказав Трамп.

2 квітня Трамп планує оголосити про введення нових "дзеркальних" мит, спрямованих на вирівнювання торгівельних умов з країнами, які, за його словами, мають несправедливі переваги у торгівлі з США. Ці мита набудуть чинності негайно та охоплять широкий спектр товарів з багатьох країн.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт назвала 2 квітня "одним із найважливіших днів у сучасній історії Америки". Вона підкреслила, що економіка США є однією з найвідкритіших у світі та має найкращу споживчу базу.

Зауважте! Очікується, що нові мита включатимуть 25% тариф на імпорт автомобілів, який набуде чинності 3 квітня. Цей крок може викликати відповідні заходи з боку торгівельних партнерів США та посилити напруженість у міжнародній торгівлі.