Платежки не нужно хранить: в какие мифы про коммуналку верят украинцы

Цифровизация скоростными темпами изменяет привычный уклад простейших вещей. Много украинцев до сих пор верят в то, что бумажные платежные чеки нужно хранить, но это не так.

Почему вам не нужно хранить бумажные платежки

Многие украинцы по старой привычке хранят бумажные платежки, складывая многочисленные бумажки где-то в шкафу. Однако теперь это не нужно. Ведь все данные по вашим платежам хранятся в специальных электронных базах.

Читайте также Оплата за коммуналку вдвое меньше: кто из украинцев сможет получить такие льготы

К тому же чек об оплате услуг также не нужен в бумажном виде.

Сергей Коваленко Генеральный директор YASNO Сам счет не говорит о том, что вы оплатили за потребленную электроэнергию. А банковская квитанция или чек об оплате – свидетельствуют.

Коваленко отмечает, что по нынешнему законодательству электронный счет приравнен к бумажному.

Правила розничного рынка говорят, что поставщик обязан сформировать и выставить клиенту счет. Он может быть в бумажном или электронном виде – как выберет сам клиент. Поэтому, если вы сами выберите, что хотите получать электронный счет, то это будет документ, и он будет иметь такую же силу, как и бумажный,

– подчеркивает Коваленко.

Тарифы на электроэнергию в Украине сейчас

В июне произошло повышение тарифа на электроэнергию до 2,64 гривны за киловатт-час. Это увеличение цены было вынужденным. Тем не менее, как говорят эксперты, недостаточным.

На самом деле для украинцев тариф на электроэнергию должен составлять около 7 гривен за киловатт-час. Это та сумма, которая позволит перекрывать стоимость израсходованного сырья.

По состоянию на данный момент, разницу в суммах покрывают энергетические компании. Но так не сможет продолжаться долго, поскольку этот денежный ресурс необходим для возрождения украинской энергосистемы.