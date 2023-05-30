Тариф на электроэнергию существенно возрастет: уже известно, сколько будет платить население

В Украине срочно был принят новый тариф на электроэнергию для населения. Государство больше не может покрывать разницу в цене населения.

Какова будет стоимость электроэнергии

Министр энергетики Герман Галущенко срочно внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения на рассмотрение Кабмина. Ее уже одобрили, поэтому новый тариф будет составлять 2,64 гривны за киловатт час.

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Заметьте! Стоимость поднимут еще и за распределение. Это произойдет в два этапа: первый – в июне, второй – в течение июля – декабря 2023 года. Тарифы возрастут примерно на 25–50%.

Почему поднимут цены на электроэнергию

Настоящий тариф на электроэнергию покрывает лишь четверть затрат на ее производство и обслуживание, рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона передает 24 Канал.

Напомним! Последний раз тарифы на свет для населения поднимали в 2017 году. Тогда цена выросла на 5%.

В настоящее время действует тариф 1,44 гривны для потребляющих в месяц менее 250 киловатт в час и 1,68 гривны для тех, кто использует больше. В НКРЭКУ считают, что целесообразным тарифом будет 6 гривен за киловатт час.

Цена состоит из следующих компонентов:

цена самой электроэнергии;

тарифа на передачу и распределение электроэнергии;

стоимость услуги поставщика;

НДС.

Глава НКРЭКУ отметил, что у государства уже нет возможности продолжать облагать население по низким тарифам. Также необходимо подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду, который обещает быть сложным.

В комментарии 24 Канала аналитик Юрий Щедрин тоже заметил, что повышение тарифов неизбежно, ведь нужны большие средства на восстановление.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Однако когда это произойдет – вопрос политический, ведь решение будет принимать Кабмин. Впрочем, это будут делать больше с социальной точки зрения, то есть для населения повышение будут делать менее болезненным.

В 7 областях выключили свет 30 мая

В Минэнергетики сообщили, что из-за ночной ракетной атаки частично обесточены 7 областей Украины.

В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 6 населенных пунктов, без света также осталась часть потребителей Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях,

– говорится в сообщении.

Сейчас ведутся ремонтные работы, где это позволяет безопасность.

Будут ли новые отключения света

К слову, в начале лета украинцев могут ждать новые отключения света, рассказал в комментарии 24 Канала Владимир Омельченко, директор энергетических программ в Центре Разумкова,

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Впрочем, действительно, многие атомные блоки и блоки тепловых электростанций нуждаются в ремонте. Это произойдет где-то в июне – июле. В этот период нужно, чтобы Минэнергетики вместе с Укрэнерго сбалансировали эту ситуацию. Я имею в виду заменять выводимые в ремонт блоки теми, что могут работать. В общем, ситуация может быть под контролем.

Он добавил, что в определенные часы у людей может не быть света.

Впрочем, я не могу и прогнозировать то, что они могут приобрести какой-то массовый характер. Ведь у нас вдобавок есть еще опция импорта электрической энергии из Европейского союза,

– объяснил он.

То есть отключения, скорее всего, будут точечными в нескольких регионах.