Коммуналка в Украине выросла: как изменились цены

15 мая 2023, 13:49
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Источник:

Госстат

Некоторые коммунальные услуги для украинцев выросли в цене на 17-20%. Речь идет об содержании и ремонте жилья и уборке мусора. В то же время, газ, вода и электричество остались без изменений.

С апреля прошлого года по апрель 2023 года стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась. Об этом говорится в отчете Госстата.

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На возросшие тарифы

Существенно поднялись цены на тарифы на содержание и ремонт жилья, а также на уборку мусора – на 20,6% и 17% соответственно. Кроме того, выросли тарифы на:

  • услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%,
  • водоснабжение – на 0,8%,
  • канализация – на 0,7%.

Вода, свет и газ: сколько придется платить

  • Напоминаем, что тариф от Нафтогаза, а именно 7,96 гривны за кубометр газа, будет таковым до 1 мая 2024 года.
  • Не повысили тарифы и на воду. Еще в начале весны в НКРЭКУ анонсировали повышение тарифов на воду в апреле и июле. Однако перемены не произошло.
  • Цены на свет также придерживаются текущих: 1,44 и 1,68 гривны за киловатт-час в зависимости от объема потребленной электроэнергии. Впрочем, повышение будет. 

Автор: Валерія Городинська