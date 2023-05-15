Коммуналка в Украине выросла: как изменились цены

Некоторые коммунальные услуги для украинцев выросли в цене на 17-20%. Речь идет об содержании и ремонте жилья и уборке мусора. В то же время, газ, вода и электричество остались без изменений.

С апреля прошлого года по апрель 2023 года стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась. Об этом говорится в отчете Госстата.

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На возросшие тарифы

Существенно поднялись цены на тарифы на содержание и ремонт жилья, а также на уборку мусора – на 20,6% и 17% соответственно. Кроме того, выросли тарифы на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%,

водоснабжение – на 0,8%,

канализация – на 0,7%.

Обратите внимание, что на некоторые услуги стоимость вообще не изменилась. Речь идет об электроэнергии и воде. В то же время природный газ подешевел на 0,4%.

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