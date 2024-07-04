Повышение тарифов на коммуналку до конца 2024 года: к чему готовиться украинцам

В этом году некоторые тарифы на коммуналку уже значительно повысились. Впрочем, для восстановления энергосистемы все еще необходимы дополнительные финансовые ресурсы.

Будет ли повышение тарифов на коммуналку

Нардеп Олег Семинский сообщил, что представители МВФ уже намекнули украинским чиновникам на то, что возможно стоит снять мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине.

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Однако, сейчас документальных подтверждений этому нет. Пока МВФ не требует этого, а само украинское правительство также не намерено повышать тарифы до конца 2024 года.

Они просто выражают свое видение. Надо опять же исходить из реалий, которые мы имеем в стране – война, доходы населения и тому подобное. Идея повышения тарифов возникла не просто так. В частности, рост стоимости электроэнергии объясняется значительными повреждениями энергосистемы. В результате атак россиян, только весной 2024 года Украина получила убытки в размере 1 миллиарда долларов,

– заявил нардеп.

А все потому, объясняет нардеп, что для восстановления энергосистемы нужны дополнительные финансовые ресурсы. Одним из возможных способов их получения является повышение тарифов на коммунальные услуги.