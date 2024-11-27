Россиянам повысят тарифы на коммуналку, чтобы спасти "Газпром"

Стремительное падение рубля сказалось на акциях "Газпрома". В Кремле решили спасать крупнейшую компанию путем поднятия тарифов на коммуналку для простого населения.

Рубль и акции "Газпрома" падают

27 ноября российская национальная валюта обвалилась более чем на 7%, продолжив падение предыдущих дней. Это сказалось на цене акций Газпрома, передает 24 Канал.

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Ранее акции "Газпрома" стоили около 8,5 долларов за ценную бумагу, а сегодня около 1 доллара.

стоили около 8,5 долларов за ценную бумагу, а сегодня около 1 доллара. Также ранее в ЦБ заявили, что не будут принимать меры и поднимать ключевую ставку, чтобы удержать рубль от падения, как это было раньше.

Тарифы на коммуналку для россиян вырастут

Весной этого года "Газпром" впервые отчитался об убытках с 1999 года. Поэтому власти России решили спасать компанию путем повышения тарифов не только на газ, но и на другие коммунальные услуги.

Российские СМИ отмечают, что в 2025 году холодная и горячая вода, электричество и газ станут дороже на 11,3%.

В частности тариф за электроэнергию вырастет на 12,6%, а на газ – на 10,3% с июля 2025 года.

Интересно! Российские СМИ пишут, что тарифы в стране стремительно начали расти после начала военной агрессии на территории Украины. В 2015-2016 годах "Газпром" настаивал на росте тарифа на 7,5%. Главная причина росте тарифов – санкции.