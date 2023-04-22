"Цены на электричество необходимо повысить": правительство собирается изменить тарифы

Правительство сообщило о необходимости увеличить тарифы на электроэнергию для украинцев. Для этого есть ряд причин.

Почему хотят увеличить тарифы на электричество

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко рассказал, что пойдут средства налогоплательщиков. В первую очередь, это финансирование на восстановление и ремонт энергосистемы. Также нужно все подготовить к следующей зиме.

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Следует напомнить, что ущерб от обстрелов энергосистем Украины с начала полномасштабной войны, составляют 6,5 миллиарда гривен.

Как изменится цена

Правительство рассматривает вариант увеличить цену на электроэнергию на гривну. Также украинцев могут разделить на две категории – кто потребляет много и мало электричества.

Цены на газ и теплоснабжение не будут меняться, потому что парламент ввел мораторий на повышение их стоимости к концу войны.

Правительство ищет решения, просчитывают разные результаты. Но если на 1 гривну вырастет тариф, у нас большинство населения потребляет до 150 киловатт в час, в месяц они будут платить дополнительно 150 гривен. Для бедных ничего не изменится, они будут покрываться субсидиями,

– объяснил Кучеренко.

Глава профильного комитета Андрей Герус подробнее рассказал, что потребляющие больше электроэнергии соответственно будут больше платить.

Для тех людей, которые более обеспечены, у них есть большие дома и бассейны, там точно можно повышать тарифы, и такие люди должны платить больше. Но опять же тариф нельзя повысить для всех очень резко,

– сказал Герус.

За источниками некоторых СМИ цены на электричество для обычных украинцев составят до 2,88 гривны за киловатт в час. Цена для бизнеса в 2023 году вырастет до 4,5 гривен за киловатт.

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