Тариф на электроэнергию повысят уже в мае: кто будет платить по-новому

В Украине продолжают действовать действующие тарифы на электроэнергию для населения. Однако некоторые бытовые потребители могут платить меньше за свет, однако лишь до конца апреля.

Кто может платить по льготному тарифу?

Речь идет об украинцах, которые официально используют электроэнергию для отопления домов и квартир. До конца апреля они еще могут платить по льготному тарифу, пишет Судебно-юридическая газета.

Владельцы электроотопления во время отопительного сезона могут платить за электричество по цене 2,64 гривны за киловатт-час.

Однако "зимний" тариф имеет ограничения – объем потребления электроэнергии не должен превышать лимит в 2 тысячи киловатт-часов в месяц:

до этого предела потребители с электроотоплением платят 2,64 гривны за киловатт;

после превышения нормы – 4,32 гривны за киловатт-час.

Как платить за свет с 1 мая?

Уже с 1 мая тарифная модель изменится. Отопительный сезон подходит к концу, а с ним и льготы для населения.

Со следующего месяца украинцы с электроотоплением будут платить по-новому. Для всех бытовых потребителей будет действовать единая цена на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час.

Заметьте! Объемы потребленной электроэнергии с мая не будут влиять на стоимость киловатта. Счета за свет будут формировать исключительно по показаниям счетчика.

Как сэкономить на свете в мае?

Впрочем, у украинцев есть возможность сэкономить на платежках за электроэнергию. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

Такой прибор позволит платить за свет, потребленный ночью, только 50% от тарифа.

Двухзонный счетчик распределяет использование электроэнергии, поэтому и платить за него нужно по разной стоимости:

за потребление с 7 до 23 часов – 4,32 гривны и за киловатт-час;

и за киловатт-час; за потребление с 23 до 7 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.

По подсчетам ДТЭК Киевские электросети, экономия с использованием счетчика "день – ночь" составляет:

при общем месячном потреблении 200 киловатт-часов – 79 гривен;

при потреблении 500 киловатт-часов – 198 гривен;

при потреблении 800 киловатт-часов – 317 гривен.

Важно! Если пользоваться энергоемкой техникой именно ночью, экономия будет еще больше.

