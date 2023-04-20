Решения еще нет, но повышение будет: тарифы на электроэнергию изменятся

В мае тарифы на электроэнергию могут быть пересмотрены. В Кабмине еще не приняли окончательного решения, однако варианты новых цен несколько.

И хотя окончательное решение о повышении тарифов на электроэнергию еще не приняли, однако в мае все может измениться. Все потому, что истекает срок действия постановления, которое регулировало стоимость света для населения.

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Все это делают для того, чтобы получить средства на восстановление энергосистемы Украины после массовых так. В Кабмине считают, что на это уйдет около 2 лет, а на строительство новой системы придется потратить около 5 лет.

Какова будет новая цена на электроэнергию

Один из собеседников в Кабмине отметил, что существенного повышения цен не будет. То есть 4-6 гривен за киловатт не стоит ожидать. Впрочем, пока чиновники не хотят комментировать новые тарифы на электроэнергию.

о повышении тарифов заговорил министр энергетики Герман Галущенко. Но он не назвал вероятной цены после просмотра.

Варианты, звучащие в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы сами понимаете, что 1,44 гривны за киловатт-час не покрывают расходы, даже не покрывают расходы по доставке электроэнергии к конечному потребителю. А надо покрывать генерацию и восстановление энергосистемы,

– добавляет собеседник в правительстве.

Сценарии повышения

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко считает, что повышение составит примерно 30-40%. То есть стоимость электроэнергии будет составлять 2,3 – 2,5 гривны за киловатт-час.

Выходит так, что в среднем украинская семья, потребляющая около 165 киловатт ежемесячно, будет платить не 237,6 гривны, как раньше, а уже 379,5 – 412,5 гривны.

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Также могут сохранить два тарифа на ток. Стоимость будет зависеть от объемов потребления семьи.

По этой логике, имеющие большое жилье и много бытовых приборов будут платить больше.

Есть еще варианты, предполагающие разовый перевод цен на рыночно оговоренный уровень. Так называемо "шоковая терапия".

Согласно рыночным ценам, население должно платить за киловатт-час примерно 7 гривен.