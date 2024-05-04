Тарифы на воду до начала лета: стоит ли ждать повышения
4 мая 2024, 14:03Читати новину українською
Украинская власть планирует повысить тарифы на воду, однако в мае этого точно не произойдет. Несмотря на это в 2024 году в некоторых регионах цены уже успели вырасти.
Вырастут ли тарифы
В комментарии 24 Канала, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, однако не принят. В мае повышение тарифов не запланировано.
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На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным.
Где тарифы уже выросли
В "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение выросла так:
- для жителей без коммерческих узлов учета – на 38%, до 19,63 гривны;
- в домах со счетчиками – на 6% до 31,15 гривны;
- водоотведения, для потребителей без счетчика – до 39,26 гривны, а для тех, у кого они есть – до 50,78 гривны.
Также местные власти Нововолынска и "Бориспольводоканал" решили повысить свои тарифы на воду.
В НКРЕКП планировали, что поставщики холодной воды должны были пройти первый этап повышения стоимости тарифа еще с 1 апреля, а второй – с 1 июля.