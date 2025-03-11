Где в Украине вырастут тарифы на водоснабжение и каких цен ожидать

В Украине планируется очередной рост коммунальных платежей. В частности, тарифы на водоснабжение могут вырасти уже весной.

Как вырастут тарифы на воду

Местные власти отвечают за установление тарифов на водоснабжение, и во время действия военного положения они продолжают расти, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Вероятнее всего, больше за водоснабжение будут платить жители столицы. Такие выводы можно сделать из информации, обнародованной на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Планируется, что рост тарифов будет происходить в два этапа:

С 1 апреля 2025 года стоимость централизованного водоснабжения может повыситься до 17,57 гривны за кубометр (без НДС), а услуги по водоотведению – до 16,41 гривны. В итоге вместе с НДС сумма составит 40,78 гривны за кубометр.

С 1 июля 2025 года тариф на поставку воды могут увеличить до 21,42 гривны за кубометр (без НДС), а на водоотвод – до 17,66 гривны. Таким образом, общая стоимость услуг вместе с НДС достигнет 46,90 гривны за кубометр.

Напомним! В ближайшее время в Украине ожидается обновление тарифов на электроэнергию, однако рост стоимости поставок коснется потребителей по-разному. Начиная с 1 мая 2025 года, льготный тариф, действовавший для домохозяйств с электроотоплением, будет отменен.