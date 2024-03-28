Какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 апреля

Правительство заморозило некоторые тарифы до конца отопительного сезона. Сейчас большинство городов уже отключают теплоснабжение и готовятся к неотапливаемому периоду.

Как изменятся тарифы на газ

"Нафтогаз" выступил поставщиком последней надежды. Сейчас эта компания обслуживает ориентировочно 98% украинских потребителей.

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По крайней мере до середины апреля тариф компании "Нафтогаз" будет оставаться без изменений и составит 7,96 гривны за кубометр. В других компаниях стоимость сырья колеблется от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр.

Стоимость электроэнергии также будет оставаться без изменений. Сейчас цена за киловатт составляет 2,64 гривны.

Вопрос роста этих тарифов висит в воздухе. С одной стороны, энергосистема сильно повреждена от атак россиян, с другой – подорожание коммуналки может сильно ударить по карманам украинцев.

Изменится ли тариф на воду

В НКРЭКУ опубликовали проект, согласно которому, с 1 апреля могут вырасти цены для поставщиков холодной воды. И это лишь первый этап увеличения. Планируется, что впервые тариф для потребителей вырастет в апреле, а уже второй раз – в июле.

Проект находится на этапе рассмотрения. Согласно ему, тарифы больше всего могут вырасти в таких городах:

в Киеве тариф может увеличиться до 40,77 гривны за кубометр (с НДС);

Днепр – 37,61 гривны за кубометр (с НДС);

Винница – 35 гривны за кубометр (с НДС).

В некоторых населенных пунктах действует сразу несколько водоканалов. Каждый регулятор определяет сумму повышения индивидуально.