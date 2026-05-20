За одинаковую воду украинцы платят в разы больше: что скрывают в себе коммунальные тарифы

Стоимость водоснабжения в Украине может существенно отличаться в зависимости от города проживания. В водоканале объяснили, почему украинцы получают разные платежки даже за схожие объемы потребления.

Почему тарифы на воду в Украине отличаются в разы?

Разница в платежках за воду между украинскими городами часто вызывает непонимание у потребителей. Для одних семей водоснабжение обходится в несколько сотен гривен в месяц, тогда как в других регионах суммы могут быть в два-три раза выше даже при похожем потреблении.

У Тернопольводоканале объясняют, что проблема заключается в том, что в Украине фактически не существует одинаковой воды с точки зрения себестоимости. Каждое предприятие работает в совершенно разных технических и географических условиях, а следовательно имеет разные расходы на добычу, очистки и доставку воды.

Почему источник воды напрямую влияет на тариф?

Одна из главных причин разницы в стоимости это способ получения воды. В водоканале уточнили, что предприятие работает с подземными скважинами. Это означает постоянные затраты на электроэнергию для поднятия воды с глубины 30-50 метров и ее транспортировки в город.

Справочно: Фактически чем глубже залегает вода и чем дальше ее нужно подавать потребителям, тем дороже становится тариф. В то же время водоканалы, которые используют поверхностные источники реки или водохранилища, тратят меньше электроэнергии на добычу, но имеют другую проблему – сложнее очистки воды.

Именно поэтому они вынуждены закупать:

больше реагентов;

систем очистки;

оборудование для обеззараживания.

Другими словами, в одном городе дорожает электричество для насосов, а в другом же – очистки воды, объяснили в Киевводоканале.

Почему электроэнергия стала ключевым фактором тарифов?

После резкого роста стоимости электроэнергии водоканалы оказались среди наиболее уязвимых коммунальных предприятий. Дело в том, что вода в Украине это фактически энергоемкая услуга. Насосы работают:

во время добычи;

транспортировки;

поддержания давления;

работы канализации;

очистке стоков.

Поэтому даже незначительное повышение стоимости электроэнергии автоматически увеличивает себестоимость водоснабжения. Поэтому правительственное решение оставить тариф на электроэнергию для населения без изменений не означает автоматического замораживания расходов самих водоканалов.

Почему маленькие города часто платят больше, чем большие?

Парадоксально, но в небольших городах вода нередко стоит дороже, чем в крупных областных центрах. Причина же заключается в масштабе системы. Большие водоканалы имеют больше потребителей, а следовательно большие объемы подачи воды и широкую базу для распределения расходов.

Зато в небольших общинах те же расходы на ремонт сетей, электроэнергию и оборудование разбрасываются на значительно меньшее количество людей. Фактически чем меньше потребителей, то тем дороже может быть каждая кубическая тонна воды.

Почему проблема не только в тарифах, но и в старых сетях?

Еще одна системная проблема коммунальных услуг – это значительная изношенность инфраструктуры. Во многих регионах потери воды в сетях остаются очень высокими из-за старых труб и аварийных систем. Часть воды буквально теряется еще до того, как доходит до потребителя.

В результате водоканалы вынуждены закладывать эти потери в тариф. Именно поэтому украинцы фактически оплачивают не только саму воду, но и:

ремонт сетей;

аварийные работы;

потери в трубах;

модернизацию систем;

расходы на электроэнергию и очистку.

Обратите внимание! Поэтому эксперты отмечают, что установить одинаковый тариф на воду для всей страны практически невозможно сейчас.

Именно поэтому разница в платежках между регионами в Украине, к сожалению, не временное явление, а следствие самой структуры украинской коммунальной системы. И пока сети остаются энергоемкими и изношенными, а расходы водоканалов сильно отличаются между городами, украинцы и в дальнейшем будут получать очень разные счета даже за схожие объемы потребления воды.

