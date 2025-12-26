Укр Рус
26 декабря, 16:55
4

В Борисполе вырастут тарифы на воду с января 2026 года: сколько будет стоить куб

Ирина Гайдук
Основні тези
  • С 1 января 2026 года в Борисполе вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение, и стоимость услуг увеличится.
  • Местные власти будут компенсировать часть тарифа на воду, однако стоимость для населения вырастет до 65 гривен 28 копеек за кубометр.

В Борисполе Киевской области с 1 января 2026 года вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. Вода для населения станет значительно дороже из-за непростой ситуации в городском бюджете.

Как вырастут тарифы на воду?

Исполнительный комитет Бориспольского городского совета на своем заседании 22 декабря принял решение об установлении экономически обоснованных тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в городе, передает 24 Канал со ссылкой на газету "Вести".

Директор предприятия "Бориспольводоканал" Василий Куракса объяснил, что повышение цен на воду вызвано общим ростом составляющих тарифа. В частности, при формировании новых расценок учли:

  • повышение стоимости электроэнергии на 14%;
  • подорожание горючего на 1,5%;
  • увеличение размера прожиточного минимума на следующий год на 9,9%.

Последний показатель влияет на заработную плату работников водоканала, поэтому принимается во внимание при расчете тарифа.

В итоге вода в Борисполе с 1 января тариф вырастет более чем на 5 гривен.

На 2025 год у нас экономически утвержденный тариф составлял 69 гривен 42 копейки. На сегодня стоимость экономически обоснованного тарифа увеличилась на 8% и составляет 74 гривны 94 копейки, 
– рассказал Куракса.

Стоит знать! В прошлом году тарифы на воду в Борисполе тоже выросли. Тогда Бориспольский городской совет в конце декабря поднял стоимость водоснабжения и водоотведения для всех категорий потребителей на 5,82 гривны.

Какую цену будет платить за воду население?

В то же время в течение 2025 года местные власти компенсировали жителям Борисполя разницу в тарифах на воду, чтобы уменьшить нагрузку на население.

  • Компенсация составляла 13,86 гривны за один кубический метр водоснабжения и водоотведения;
  • Таким образом бориспольцы платили за воду по 55 гривен 62 копейки, а все остальное водоканалу доплачивали из бюджета.

В этом году после повышения тарифов на воду депутаты Бориспольского городского совета на сессии утвердили "Программу возмещения разницы в тарифах на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу для населения Бориспольской городской территориальной общины на 2026 год".

По этой программе, в бюджете предусмотрено финансирование в сумме 19 миллионов 429 тысяч гривен на компенсацию стоимости воды.

Впрочем, даже с компенсацией из бюджета стоимость воды для жителей Борисполя значительно возрастет в 2026 году – почти на 10 гривен.

В следующем году ситуация с бюджетом сложнее, поэтому сумма компенсации уменьшилась до 9 гривен 66 копеек, а тариф для населения составит 65 гривен 28 копеек, 
– сообщил глава водоканала.

Почему в некоторых городах дорожает вода?

  • В Украине тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливают как Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, так и органы местного самоуправления. Крупные водоканалы работают по лицензиям НКРЕКП и находятся под ее контролем, тогда как меньшие предприятия регулируются решениями местных властей.

  • Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его завершения в стране сохраняется мораторий на повышение тарифов на горячую воду для населения. В то же время холодное водоснабжение под этот запрет не подпадает.

  • Однако для 38 водоканалов, подчиняющихся НКРЭКУ, с 1 января 2026 года тариф для бытовых потребителей планируют оставить на действующем уровне. Это предусмотрено проектами решений, которые Нацкомиссия рассмотрела на заседании 2 декабря.