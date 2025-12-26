В Борисполе вырастут тарифы на воду с января 2026 года: сколько будет стоить куб

В Борисполе Киевской области с 1 января 2026 года вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. Вода для населения станет значительно дороже из-за непростой ситуации в городском бюджете.

Как вырастут тарифы на воду?

Исполнительный комитет Бориспольского городского совета на своем заседании 22 декабря принял решение об установлении экономически обоснованных тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в городе, передает 24 Канал со ссылкой на газету "Вести".

Директор предприятия "Бориспольводоканал" Василий Куракса объяснил, что повышение цен на воду вызвано общим ростом составляющих тарифа. В частности, при формировании новых расценок учли:

повышение стоимости электроэнергии на 14%;

подорожание горючего на 1,5%;

увеличение размера прожиточного минимума на следующий год на 9,9%.

Последний показатель влияет на заработную плату работников водоканала, поэтому принимается во внимание при расчете тарифа.

В итоге вода в Борисполе с 1 января тариф вырастет более чем на 5 гривен.

На 2025 год у нас экономически утвержденный тариф составлял 69 гривен 42 копейки. На сегодня стоимость экономически обоснованного тарифа увеличилась на 8% и составляет 74 гривны 94 копейки,

– рассказал Куракса.

Стоит знать! В прошлом году тарифы на воду в Борисполе тоже выросли. Тогда Бориспольский городской совет в конце декабря поднял стоимость водоснабжения и водоотведения для всех категорий потребителей на 5,82 гривны.

Какую цену будет платить за воду население?

В то же время в течение 2025 года местные власти компенсировали жителям Борисполя разницу в тарифах на воду, чтобы уменьшить нагрузку на население.

Компенсация составляла 13,86 гривны за один кубический метр водоснабжения и водоотведения;

Таким образом бориспольцы платили за воду по 55 гривен 62 копейки, а все остальное водоканалу доплачивали из бюджета.

В этом году после повышения тарифов на воду депутаты Бориспольского городского совета на сессии утвердили "Программу возмещения разницы в тарифах на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу для населения Бориспольской городской территориальной общины на 2026 год".

По этой программе, в бюджете предусмотрено финансирование в сумме 19 миллионов 429 тысяч гривен на компенсацию стоимости воды.

Впрочем, даже с компенсацией из бюджета стоимость воды для жителей Борисполя значительно возрастет в 2026 году – почти на 10 гривен.

В следующем году ситуация с бюджетом сложнее, поэтому сумма компенсации уменьшилась до 9 гривен 66 копеек, а тариф для населения составит 65 гривен 28 копеек,

– сообщил глава водоканала.

