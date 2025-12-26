В Борисполе вырастут тарифы на воду с января 2026 года: сколько будет стоить куб
- С 1 января 2026 года в Борисполе вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение, и стоимость услуг увеличится.
- Местные власти будут компенсировать часть тарифа на воду, однако стоимость для населения вырастет до 65 гривен 28 копеек за кубометр.
В Борисполе Киевской области с 1 января 2026 года вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. Вода для населения станет значительно дороже из-за непростой ситуации в городском бюджете.
Как вырастут тарифы на воду?
Исполнительный комитет Бориспольского городского совета на своем заседании 22 декабря принял решение об установлении экономически обоснованных тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в городе, передает 24 Канал со ссылкой на газету "Вести".
Директор предприятия "Бориспольводоканал" Василий Куракса объяснил, что повышение цен на воду вызвано общим ростом составляющих тарифа. В частности, при формировании новых расценок учли:
- повышение стоимости электроэнергии на 14%;
- подорожание горючего на 1,5%;
- увеличение размера прожиточного минимума на следующий год на 9,9%.
Последний показатель влияет на заработную плату работников водоканала, поэтому принимается во внимание при расчете тарифа.
В итоге вода в Борисполе с 1 января тариф вырастет более чем на 5 гривен.
На 2025 год у нас экономически утвержденный тариф составлял 69 гривен 42 копейки. На сегодня стоимость экономически обоснованного тарифа увеличилась на 8% и составляет 74 гривны 94 копейки,
– рассказал Куракса.
Стоит знать! В прошлом году тарифы на воду в Борисполе тоже выросли. Тогда Бориспольский городской совет в конце декабря поднял стоимость водоснабжения и водоотведения для всех категорий потребителей на 5,82 гривны.
Какую цену будет платить за воду население?
В то же время в течение 2025 года местные власти компенсировали жителям Борисполя разницу в тарифах на воду, чтобы уменьшить нагрузку на население.
- Компенсация составляла 13,86 гривны за один кубический метр водоснабжения и водоотведения;
- Таким образом бориспольцы платили за воду по 55 гривен 62 копейки, а все остальное водоканалу доплачивали из бюджета.
В этом году после повышения тарифов на воду депутаты Бориспольского городского совета на сессии утвердили "Программу возмещения разницы в тарифах на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу для населения Бориспольской городской территориальной общины на 2026 год".
По этой программе, в бюджете предусмотрено финансирование в сумме 19 миллионов 429 тысяч гривен на компенсацию стоимости воды.
Впрочем, даже с компенсацией из бюджета стоимость воды для жителей Борисполя значительно возрастет в 2026 году – почти на 10 гривен.
В следующем году ситуация с бюджетом сложнее, поэтому сумма компенсации уменьшилась до 9 гривен 66 копеек, а тариф для населения составит 65 гривен 28 копеек,
– сообщил глава водоканала.
Почему в некоторых городах дорожает вода?
В Украине тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливают как Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, так и органы местного самоуправления. Крупные водоканалы работают по лицензиям НКРЕКП и находятся под ее контролем, тогда как меньшие предприятия регулируются решениями местных властей.
Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его завершения в стране сохраняется мораторий на повышение тарифов на горячую воду для населения. В то же время холодное водоснабжение под этот запрет не подпадает.
Однако для 38 водоканалов, подчиняющихся НКРЭКУ, с 1 января 2026 года тариф для бытовых потребителей планируют оставить на действующем уровне. Это предусмотрено проектами решений, которые Нацкомиссия рассмотрела на заседании 2 декабря.