Будет существенное повышение тарифов: какими будут цены на воду с 1 июля

В июле украинцев ждет не очень приятный сюрприз в виде новых платежек за воду. Теперь платить больше придется не только за электроэнергию, но и за водные процедуры.

Как изменились тарифы на воду

Еще в июне НКРЭКУ повысили тарифы на воду для 35 водоканалов, однако платить за ними украинцам придется в июле, когда поступят платежки. Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода зависит от:

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объемов потребления;

количества потребителей конкретного водоканала;

особенностей предоставления услуг.

Стоимость в каждой области Украины отличается, поэтому мы привели стоимость в водоканалах, которые поставляют воду в областные центры. Если вы не нашли своего поставщика, полный список можно просмотреть за этой ссылкой. Тарифы там указаны без НДС, поэтому нужно просто умножить на 1,2.

Водоканалы обратились к Зеленскому

Для Херсонской, Харьковской и Николаевской областей стоимость воды не изменилась.

Ранее Ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалекология" обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на НКРЭКУ, чтобы тот повысил тариф на воду с 1 июля.

Дмитрий Новицкий Президент "Укрводоканалекологии" Мы обращаемся к президенту Украины и СНБО и просим обязать регулятора рассмотреть вопрос установления экономически обоснованного тарифа для предприятий водоснабжения и таким образом обеспечить надлежащее финансирование водоканалов для недопущения критических последствий.

По его словам, биты водопроводной отрасли в 2022 году составили 4,4 миллиарда гривен. С начала этого года – уже 3,4 миллиарда гривен. Также он добавил, что у водоканалов нет других источников для капитализации основных фондов и возврата кредитных средств, кроме дохода от оплаты услуг потребителями.