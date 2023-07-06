До конца войны цены не будут поднимать: о каких тарифах идет речь
После недавней отмены решения о повышении тарифов на воду премьер-министр Украины заявил, что цены не будут подниматься вплоть до конца войны.
Украинцы могут выдохнуть: цены на воду будут неизменными
Во время эфира телемарафона Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, сообщил, что до завершения войны тариф на водоснабжение и водоотвод не будут поднимать.
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Так же, как и тарифы на тепло и горячую воду. Я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя.
Кроме того, в своем обращении Шмыгаль пояснил, что власти должны действовать, как единое целое, даже несмотря на то, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, является независимым органом.
На сколько должны были повысить тариф на воду
Для 34 компаний цена на воду должна была вырасти на 32%. Среди них:
- Киевводоканал: на централизованное водоснабжение – до 22,88 гривны за кубометр (с НДС), на централизованный водоотвод – до 18,25 гривны за кубометр (с НДС). Без НДС цены составляют 19,07 и 15,21 гривны соответственно.
- Львовводоканал: водоснабжение – 16,39 гривны за кубометр (без НДС), водоотвод – 8,51 гривны (без НДС).
- Днепроводоканал: водоснабжение – 20,02 гривны (без НДС), водоотвод – 13,87 гривны (без НДС).
А для 12 предприятий цены должны вырасти немного выше среднего и в два этапа: с 1 июля по 31 августа 2023 года, а затем с 1 сентября 2023 года.Это для Винницаоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковск водоканал, Днепр-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Днепр-Кировоград, Дрогобычводоканал, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал, Броварытепловодоэнергия, а также для Укрзализныци.