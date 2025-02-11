В одном из городов Украины тариф на воду вырос в четыре раза: водоканал объяснил ситуацию
В тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения возникли несоответствия в начислениях. Причиной тому стал технический сбой с обработкой информации в платежных системах.
Почему в столице выросли тарифы на воду в четыре раза
В то же время в биллинговой системе Киевводоканала начисления отображались верно, пишет 24 канал со ссылкой на предприятие.
Читайте также За год коммунальные услуги в Украине подорожали на 20%
Так в сети появилась информация, что Киевводоканал поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза. Однако компания поспешила опровергнуть информацию.
Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года,
– объяснили в Киевводоканале.
Заметьте! В сообщении говорится о том, что несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах, работу которых обеспечивают компании-поставщики финансовых платежных услуг потребителям. Однако в биллинговой системе (программа учета начислений) компании начисления отображались должным образом.