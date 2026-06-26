Уже с 1 июля: в Украине изменятся тарифы на воду

Цены на воду в Украине существенно изменятся. Большинство предприятий планируют установить новую стоимость услуг уже с 1 июля.

Что будет с ценами на воду в Украине

Что происходит и как изменятся цены, разбирался "24 Канал".

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Следует сразу напомнить, что органы местного самоуправления отныне могут получить право самостоятельно утверждать тарифы для водоканалов. Об этом говорится в Законе №4777-ІХ.

НКРЭКП сможет проверять установленные тарифы, но стоимость услуги должен устанавливать именно орган местной власти. В связи с этим цены в разных регионах могут отличаться.

Немало водоканалов уже сообщили о повышении цен – как раз с 1 числа следующего месяца. В частности, украинцам объяснили и причины таких решений.

Например, "Полтававодоканал" готовится подать расчеты по корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение в совет Полтавской области.

Действующий тариф составляет 33,768 гривны за кубометр (в совокупности за две услуги).

А расчетный экономически обоснованный тариф — 84,948 гривны за кубометр.

Отмечается, что предприятие вынуждено инициировать пересмотр тарифов из-за существенного роста себестоимости услуг за годы военного положения.

Аналогичный процесс уже прошли или проходят водоканалы по всей Украине,

– говорится в сообщении.

В сообщении пояснили, что с 2022 года тариф для населения оставался неизменным. Однако расходы предприятия выросли в разы. Больше всего подорожала электроэнергия, а дополнительное давление создает рост цен на топливо.

Также подобную информацию опубликовали в "Тернопольводоканале".

С 1 июля для населения и юридических лиц будут установлены следующие тарифы (без НДС):

централизованное водоснабжение – 38,46 гривны за 1 кубометр.

централизованный водоотвод – 34,32 гривны за 1 кубометр.

В Луцком городском совете же заявили: речь идет не о повышении тарифов, а об установлении экономически обоснованной цены, которая по политической воле не пересматривалась в течение последних пяти лет

Уже в ближайшее время тариф составит 67,42 гривны за 1 кубометр, что на 39 гривен больше предыдущего.

В то же время цена на водоснабжение составит 29,86 гривны за 1 кубометр вместо 12,20 гривны.

За водоотведение – 37,56 гривны за кубометр вместо 16,21 гривны.

Таким образом, фиксированного тарифа для украинцев не будет — в разных регионах стоимость кубометра может различаться. Подробнее об изменениях можно узнать на сайтах городских властей, в частности в их социальных сетях.

Что еще следует знать о воде

Тарифы на воду в небольших городах часто выше, чем в крупных областных центрах. Причина заключается в том, что крупные водоканалы обслуживают больше потребителей.

Также правительство ввело правила, обязывающие пересчитывать счета за коммунальные услуги, если были перебои в подаче отопления и горячей воды. Речь идет о последствиях российских обстрелов инфраструктуры.