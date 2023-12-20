Готовьтесь к новым ценам: что будет с тарифами на воду в 2024 году

Тарифы на воду в Украине хотели поднять еще летом 2023 года. Впрочем, высшее руководство страны запретило изменять цены. В 2024 году тарифы снова могут возрасти, более того, это может произойти в конце декабря.

Тарифы на воду 2024

Давно существует мнение, что коммунальные тарифы в Украине на довольно низком уровне. Следовательно, реальность стоимость – гораздо выше. Впрочем, в результате все тарифы фактически "заморожены".

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В комментарии 24 Каналу Кристина Ненно рассказала, что тарифы на воду должны подняться. Решение НКРЭКУ должно принять в конце декабря. Напомним, комиссия уже приняла решение о росте стоимости электрической энергии для бизнеса, соответственно, это повлечет за собой удорожание всего.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Обычно на конец декабря принимают решения по тарифам. Чисто теоретически, если будут повышать тариф на воду, то подорожание будет от 30% до 50%. Это если мы говорим о всей территории Украины.

Кристина Ненно добавила, что недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус выступил с заявлением, что 92 водоканала, более 50 жилищно-эксплуатационных контор и 27 предприятий теплокоммунэнерго и теплоцентралей перестали полностью или частично платить за электроэнергию во время войны. То есть, они выпали на балансирующий рынок.

Это было сознательное заявление для подготовки и информирования населения, что нынешние тарифы экономически необоснованны, поэтому будут их повышать. Кроме того, не забывайте, что, согласно меморандуму с Международно валютным фондом, цены на газ и энергию должны быть рыночными,

– замечает Ненно.

Повышение будет постепенным

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам считает, что тариф на воду не сразу повысят максимально. Это будет происходить поэтапно.

К примеру, постепенное повышение на 10 – 15%, но поэтапно,

– говорит Кристина Ненно.

В то же время о реальных тарифах на воду, которые должны быть в Украине, пока сложно сказать. Речь идет о том, что нужно делать определенные расчеты: учесть состояние каждого водоканала и состояние сетей; кроме того, нужно знать длину труб.

На балансе одного водоканала могут быть трубы, которые снабжают воду населением в радиусе 5 километров, а могут быть в радиусе 10 километров. Соответственно, обслуживание и содержание этих труб – это совершенно разная математика с точки зрения эксплуатации, обслуживания, ремонтных работ, зоны ответственности и т.д.

– объяснила эксперт.

Хотели, но не повысили

Напоминаем, что с самого начала полномасштабного вторжения действует мораторий на повышение цен на газ и тепло. Поэтому повышать тарифы, по крайней мере, до окончания отопительного сезона, а это до апреля 2024 года, не будут.

В то же время, по тарифам на водоснабжение и водоотвод никаких исключений не принято, но менять стоимость несмотря ни на что не позволяют.

Еще летом Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планировала повысить тарифы на воду. Речь шла о повышении на 32% для некоторых водоканалов.

Стоимость выше среднего должна быть для Житомирводоканал, Винницаоблводоканал, Новомосковск водоканал, Днепр-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал, Броварытепловодоэнергия, Днепр-Кировоград, Дрогобычводоканал. Также изменения будут внесены в Укрзализныце.

Впрочем, власть критически отреагировала на такое решение и запретила проводить какие-либо изменения.

Из заявлений главы НКРЭКУ Константина Ущаповского известно, что Верховный Главнокомандующий высказался против решения.

Константин Ущаповский Глава НКРЭКУ Это является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению.

Какие тарифы на воду сейчас

Самые высокие тарифы за водоснабжение и водоотвод в Украине по состоянию на 2023 год:

Водоканал в Ужгороде : за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотвод – 13,62 гривны за кубометр;

: за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотвод – 13,62 гривны за кубометр; Днепр-Кировоград: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр.

Самые низкие цены у Харьковводоканала (водоотвод – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр) и Винницаводоканала (водоотвод – 8,23 гривны за кубометр, водоснабжение – 13,12 гривны за кубометр).