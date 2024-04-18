Изменения в тарифах от "Нафтогаза": о чем нужно знать потребителям

Компания "Нафтогаз" решила отказываться от бумажных счетов. На смену таким платежкам придут электронные.

Как можно получить платежку онлайн

Платежки за газ уже сформированы. Процесс уведомления потребителей и распространения бумажных счетов, начат.

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Однако абоненты могут не ждать бумажные платежки. Счета доступны онлайн, их можно посмотреть:

в личном кабинете потребителя;

на сайте регулятора;

через электронную почту;

в чат-боте.

Как узнать номер лицевого счета

Потребители "Нафтогаза" могут узнать лицевой счет онлайн. Для этого нужно ввести ЭИС-код. Уже через несколько секунд абонет получит информацию по запросу.

ЭИС-код находится:

в личном кабинете регулятора (104.ua);

в договоре с регулятором газа.

Также вы можете позвонить на горячую линию вашей газораспределительной или газоснабжающей компании. Специалист предоставит всю необходимую информацию.

Как исправить данные потребителя

В некоторых ситуациях, потребителю нужно отредактировать свои данные, которые имеет регулятор. Абонент может сделать это самостоятельно. Для этого, в разделе "Клиентам" выберите пункт – "Актуализация данных". Далее вы должны:

создать заявление;

предоставить документы об изменениях;

подписать заявление.

Также вы можете изменить данные через центр обслуживания клиентов. При себе нужно иметь подтверждающие документы, в частности об изменении адреса.