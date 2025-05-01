Тарифы на газ, воду и электроэнергию с 1 мая: что изменилось для украинцев

Цены на газ, воду и свет с 1 мая не выросли. Однако для украинцев, которые отапливают жилье электроэнергией, отменили льготный тариф.

Актуальный тариф на газ, свет и воду с 1 мая

Стоимость газа, воды и электроэнергии для населения не изменилась, передает 24 Канал.

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"Нафтогаз" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Поэтому в мае цена для потребителей, которые пользуются услугами компании, останется на уровне 7,96 гривны за кубометр.

В конце апреля Кабмин продлил действие возложения специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 31 октября, поэтому изменений по тарифу на электроэнергию также не произошло:

4,32 гривны за киловатт-час – фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей;

2,16 гривны за киловатт-час – "ночной тариф".

Важно! Стоимость водоснабжения и водоотведения в мае 2025 года будут зависеть от областей Украины, поскольку цены на этот вид коммунальных услуг разные у каждого водоканала. Повышение тарифов НКРЕКП сейчас не планируется, однако местные власти могут менять их для коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги.

Что известно об отмене льготного тарифа на свет

Для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля действовал льготный тариф. Эта категория украинцев могли платить 2,64 гривны за киловатт-час на объем потребления до 2000 киловатт.

С 1 мая 2025 года специальные условия для этих потребителей отменяют – все бытовые потребители будут платить единый тариф в размере 4,32 гривны за киловатт-час, независимо от объемов использованной электроэнергии.