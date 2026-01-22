Трампу не верят: ЕС скептически воспринял новые обещания США по тарифам
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить обещанные пошлины против стран, которые поддерживают Гренландию, но в ЕС остаются скептическими относительно его обещаний.
- Лидеры ЕС планируют провести саммит для обсуждения недавних угроз Трампа в отношении Гренландии, несмотря на его отказ от новых тарифов.
В среду вечером президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить обещанные "карательные" пошлины против стран, которые поддерживают Гренландию. Однако в ЕС скептически отнеслись к развороту американского лидера.
Почему ЕС не верит в заявления Трампа?
Европейские чиновники предостерегают, что трансатлантическое напряжение между США и ЕС до сих пор сохраняется, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что потенциальный торговый конфликт между США и ЕС еще не исчерпан, несмотря на обещания Трампа.
После всех колебаний последних дней стоит дождаться конкретных договоренностей. Какое бы решение по Гренландии не нашли, все должны понимать: мы не можем просто расслабиться и считать, что все хорошо,
– отметил Клингбайль.
Один из европейских чиновников также отметил, что заявление Трампа об отмене тарифов вряд ли можно назвать фантастическим.
Мы не можем строить политику и управлять государствами, опираясь на сообщения в соцсетях,
– подчеркнул он.
Другой чиновник добавил, что выступление Трампа в Давосе дало тему для размышлений в большинстве европейских столиц, если не во всех, независимо от тарифов.
Между тем один из дипломатов НАТО связал неожиданный разворот Трампа по пошлинам с ролью Марка Рютте, которому удалось наладить личный контакт с главой Белого дома.
Марк Рютте делает свою работу – его слушает президент Соединенных Штатов,
– говорят в ЕС.
Заметьте! В четверг вечером, 22 января, лидеры ЕС должны провести саммит, на котором хотят обсудить недавние угрозы Трампа по Гренландии. И эту встречу не отменили, несмотря на отказ США от новых тарифов.
Какими тарифами угрожал Трамп?
Ранее Трамп пригрозил ввести 10% тарифы с 1 февраля против восьми стран Европы, которые поддерживают Данию в вопросе Гренландии.
В "черный список" американского президента попали:
- Германия;
- Франция;
- Нидерланды;
- Швеция;
- Финляндия;
- Норвегия;
- Великобритания;
- и Дания.
А с 1 июня США планировали повысить пошлины на экспорт из этих стран до 25%, если так и не договорятся по покупке Гренландии.
Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетия, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,
– заявил Трамп.
Важно! Впрочем, после встречи с Марком Рютте в Давосе Трамп написал 21 января в социальной сети Truth Social, что не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля.
Как ЕС отвечает Трампу?
У ответ на угрозы Трампа ЕС рассматривали введение пошлин на американские товары общей стоимостью 93 миллиарда долларов. Кроме того, европейские столицы обсуждали применение механизма противодействия принуждению (ACI), который может ограничить доступ компаний США к европейскому рынку.
Из-за угрозы новых тарифов Европарламент временно приостановил ратификацию торгового соглашения с США, соответственно отсрочив вступление его в силу. Это решение поддержали ведущие политические группы парламента.
В то же время Министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнение в способности ЕС быстро отреагировать на американские тарифы. По его мнению, медленный процесс принятия решений в блоке из 27 стран может помешать предоставлению эффективного ответа на действия Трампа.