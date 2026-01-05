Российская нефть стала проблемой: Трамп угрожает Индии новыми тарифами

В 2025 году США ввели для Индии одну из самых высоких тарифов из-за закупки российской нефти. И сейчас Вашингтон может повысить пошлины еще больше, если Нью-Дели не выполнит требование и не сократит импорт сырья из России.

Какие тарифы обещает Трамп для Индии?

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Моди (премьер-министр Индии – 24 Канал) – хороший парень. Он знал, что я недоволен, и для него было важно меня удовлетворить,

– сказал Трамп в воскресенье.

При этом глава Белого дома добавил, что Индия продолжает закупки российской нефти и пригрозил Нью-Дели повышением тарифов, если это не прекратится.

Дональд Трамп Президент США Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить для них пошлины.

Важно! В прошлом году США удвоили тарифы на импорт индийских товаров, доведя общую ставку до 50%, наказав Нью-Дели за масштабные закупки российской нефти. Ведь после начала полномасштабной войны в Украине Индия резко нарастила импорт сырья у Москвы и стала крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой морским путем.

Как в Индии реагируют на угрозы Трампа?

Министерство торговли Индии пока не комментирует новые угрозы Трампа. Но аналитики предполагают, что импорт российской нефти в страну может сократиться до менее 1 миллиона баррелей в сутки.

Это связано с тем, что Нью-Дели стремится заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном, которое позволит снизить высокие пошлины на товары, поставляемые в США.

После введения тарифов в 50% индийский премьер Нарендра Моди по меньшей мере трижды общался с Трампом по телефону. Однако пока эти переговоры не принесли результата.

Пытаясь найти общий язык с США Индия якобы даже начала требовать от своих нефтеперерабатывающих компаний еженедельно отчитываться о закупках российской и американской нефти, пишет Reuters.

Нам нужна оперативная и точная информация по импорту российской и американской нефти, чтобы в случае запроса со стороны США мы могли предоставить проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники,

– завили чиновники.

Стоит знать! Ранее происхождение нефти в Индии отслеживали по информации таможни. Это первый случай, когда правительство требует от нефтепереработчиков такие отчеты еженедельно. Хотя чиновники говорят, что данные публиковать не будут.

Как пошлины США повлияли на Индию?