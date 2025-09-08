В июле экспорт из крупнейшей экономики Европы, Германии, снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связывают с тем, что произошло сокращение экспорта в США из-за установленных тарифов.

Что грозит экономике Германии?

Прогнозируется, что из-за экспортноориентированной экономики Германия может сильно пострадать из-за импортных тарифов США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Именно США были крупнейшими торговыми партнерами Германии в прошлом году. Только двусторонняя торговля товаров составила 253 миллиарда евро.

Напоминаем! США ввели импортный тариф в 15% на большинство товаров из ЕС. Согласно заключенному соглашению, такой уровень пошлин предотвращает торговую войну между двумя союзниками.

В то же время немецкий экспорт в другие европейские страны на этом фоне вырос на 2,5% за месяц, но товары в другие страны вне ЕС сократились – на 4,5%.

По словам старшего экономиста Commerzbank, Ральфа Сольвена, есть надежда, что немецкое поставки в другие страны еврозоны увеличится. Поэтому это не так сильно замедлит экономику страны.

В каком состоянии промышленность Германии?

Несмотря на ситуацию с экспортом промышленное производство страны выросло в июле на 1,3%. Интересно, что аналитики Reuters прогнозировали рост лишь на 1%.

Кроме того, статистическое ведомство пересмотрело данные за предыдущий месяц. Таким образом, в июне падение производства оцениваются лишь в 0,1% вместо предыдущих 1,9%.

