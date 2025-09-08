Немецкий экспорт упал: при чем здесь тарифы США
- Экспорт Германии в июле снизился из-за установленных США новые тарифы на европейский товар.
- Однако несмотря на это промышленное производство страны выросло на 1,3%, опережая прогнозы аналитиков.
В июле экспорт из крупнейшей экономики Европы, Германии, снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связывают с тем, что произошло сокращение экспорта в США из-за установленных тарифов.
Что грозит экономике Германии?
Прогнозируется, что из-за экспортноориентированной экономики Германия может сильно пострадать из-за импортных тарифов США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Именно США были крупнейшими торговыми партнерами Германии в прошлом году. Только двусторонняя торговля товаров составила 253 миллиарда евро.
Напоминаем! США ввели импортный тариф в 15% на большинство товаров из ЕС. Согласно заключенному соглашению, такой уровень пошлин предотвращает торговую войну между двумя союзниками.
В то же время немецкий экспорт в другие европейские страны на этом фоне вырос на 2,5% за месяц, но товары в другие страны вне ЕС сократились – на 4,5%.
По словам старшего экономиста Commerzbank, Ральфа Сольвена, есть надежда, что немецкое поставки в другие страны еврозоны увеличится. Поэтому это не так сильно замедлит экономику страны.
В каком состоянии промышленность Германии?
Несмотря на ситуацию с экспортом промышленное производство страны выросло в июле на 1,3%. Интересно, что аналитики Reuters прогнозировали рост лишь на 1%.
Кроме того, статистическое ведомство пересмотрело данные за предыдущий месяц. Таким образом, в июне падение производства оцениваются лишь в 0,1% вместо предыдущих 1,9%.
Как тарифы США влияют на одну из отраслей ЕС?
Для Евросоюза химическая промышленность занимает четвертое место по объему экспорта, а впереди только машиностроение, автомобильная и фармацевтическая отрасли.
Однако из-за тарифов США против товаров ЕС клиенты начали откладывать заказы химической продукции. Известно, что новое торговое соглашение между США и ЕС предусматривает введение 15% пошлины на большинство импортных товаров из 27 стран ЕС.
Такими темпами ожидается, что доходы химкомпаний в III квартале 2025 года сократятся на 5%. Во втором падение составило 22%.