Соглашение под угрозой: ЕС выставил жесткое требование Трампу из-за тарифного беспорядка
- ЕС выразил обеспокоенность по поводу "тарифного хаоса" в США и требует четкого ответа, угрожая разорвать торговое соглашение.
- Европарламент рассматривает возможность приостановления соглашения из-за неопределенности и тарифного хаоса, возникшего после решения Верховного суда США.
Решение Верховного суда отменить новые тарифы США и заявление Трампа по введению 15% глобальных тарифов вызвали беспокойство в ЕС. Европа требует четкого ответа, иначе угрожает разорвать торговое соглашение.
Что в ЕС говорят о тарифах США?
В Еврокомиссии считают, что нынешняя ситуация с пошлинами в США вредит "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" торговле между партнерами. Об этом говорится в ее официальном заявлении, обнародованном в воскресенье.
В то же время в ЕС дали понять, что не собираются соглашаться на повышение тарифов со стороны США из-за новых обстоятельств.
Соглашение есть соглашение. Как крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов, ЕС ожидает, что США будут выполнять свои обязательства, изложенные в Совместном заявлении, – так же как ЕС придерживается своих обязательств,
– отмечается в документе.
Поэтому Комиссия требует от США как можно быстрее внести ясность относительно дальнейших тарифов. В то же время она предупреждает, что будет защищать интересы ЕС и экспортеров блока, которые должны иметь правовую определенность и предсказуемость в торговле.
Заметьте! Сейчас ЕС постоянно контактирует с администрацией Трампа по вопросу новых пошлин. В выходные комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры с министром торговли Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.
Почему торговое соглашение под угрозой?
В то же время в Европарламенте готовы действовать значительно жестче, не ограничиваясь переговорами. Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что законодатели могут приостановить торговое соглашение с США из-за "тарифного хаоса", что творится за океаном.
Полный тарифный хаос со стороны администрации США. В этом уже никто не может разобраться – только открытые вопросы и все большая неопределенность для ЕС и других торговых партнеров Соединенных Штатов.
Ланге отметил, что после решения Верховного суда условия торгового соглашения, которое было заключено между сторонами в Шотландии, изменились. Другой стала и правовая основа, на которой она строилась.
Более того, представитель Европарламента не уверен, что США придерживаются договоренностей с ЕС и смогут законно это сделать. По его мнению, необходимы четкость и правовая определенность перед принятием любых решений. Поэтому он инициирует "заморозку" торгового соглашения.
Именно поэтому на завтрашнем внеочередном заседании я предложу переговорной команде Европейского парламента приостановить законодательную работу до получения надлежащей правовой оценки и четких обязательств со стороны США,
– отметил Ланге.
Важно! Между тем главный торговый представитель США Джеймисон Грир в воскресенье заявил, что новые 15% тарифы, введены Трампом в ответ на решение Верховного суда, не будут касаться заключенного соглашения с Евросоюзом.
Почему суд отменил тарифы Трампа?
В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США признал незаконными большинство новых тарифов, введенных Дональдом Трампом. Суд пришел к выводу, что президент превысил свои полномочия, применив эти пошлины.
Судьи объяснили, что закон 1977 года "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA) не предоставляет главе государства права вводить тарифы в мирное время без согласования с Конгрессом.
Это решение вызвало резкую реакцию Трампа. В ответ он объявил о введении новых глобальных тарифов в размере 10% для всех стран, на этот раз ссылаясь на статью 122 Закона о торговле 1974 года, которая не была предметом рассмотрения суда. Впоследствии президент повысил эти пошлины до 15%.