Соглашение под угрозой: ЕС выставил жесткое требование Трампу из-за тарифного беспорядка

Решение Верховного суда отменить новые тарифы США и заявление Трампа по введению 15% глобальных тарифов вызвали беспокойство в ЕС. Европа требует четкого ответа, иначе угрожает разорвать торговое соглашение.

Что в ЕС говорят о тарифах США?

В Еврокомиссии считают, что нынешняя ситуация с пошлинами в США вредит "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" торговле между партнерами. Об этом говорится в ее официальном заявлении, обнародованном в воскресенье.

В то же время в ЕС дали понять, что не собираются соглашаться на повышение тарифов со стороны США из-за новых обстоятельств.

Соглашение есть соглашение. Как крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов, ЕС ожидает, что США будут выполнять свои обязательства, изложенные в Совместном заявлении, – так же как ЕС придерживается своих обязательств,

– отмечается в документе.

Поэтому Комиссия требует от США как можно быстрее внести ясность относительно дальнейших тарифов. В то же время она предупреждает, что будет защищать интересы ЕС и экспортеров блока, которые должны иметь правовую определенность и предсказуемость в торговле.

Заметьте! Сейчас ЕС постоянно контактирует с администрацией Трампа по вопросу новых пошлин. В выходные комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры с министром торговли Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Почему торговое соглашение под угрозой?

В то же время в Европарламенте готовы действовать значительно жестче, не ограничиваясь переговорами. Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что законодатели могут приостановить торговое соглашение с США из-за "тарифного хаоса", что творится за океаном.

Бернд Ланге Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Полный тарифный хаос со стороны администрации США. В этом уже никто не может разобраться – только открытые вопросы и все большая неопределенность для ЕС и других торговых партнеров Соединенных Штатов.

Ланге отметил, что после решения Верховного суда условия торгового соглашения, которое было заключено между сторонами в Шотландии, изменились. Другой стала и правовая основа, на которой она строилась.

Более того, представитель Европарламента не уверен, что США придерживаются договоренностей с ЕС и смогут законно это сделать. По его мнению, необходимы четкость и правовая определенность перед принятием любых решений. Поэтому он инициирует "заморозку" торгового соглашения.

Именно поэтому на завтрашнем внеочередном заседании я предложу переговорной команде Европейского парламента приостановить законодательную работу до получения надлежащей правовой оценки и четких обязательств со стороны США,

– отметил Ланге.

Важно! Между тем главный торговый представитель США Джеймисон Грир в воскресенье заявил, что новые 15% тарифы, введены Трампом в ответ на решение Верховного суда, не будут касаться заключенного соглашения с Евросоюзом.

