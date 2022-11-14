Поднимут или нет: что будет с тарифами на свет для бизнеса

Предварительно с декабря могут увеличить тарифы на передачу и распределение электроэнергии. Что будет с тарифами на свет, читайте в тексте.

На сколько могут вырасти тарифы

Еще раньше энергорегулятор обсуждал возможность увеличения тарифов на передачу и распределение электроэнергии.

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Данное решение было перенесено на декабрь 2022 года. Следовательно, тариф на передачу может вырасти на 9%, по сравнению с действующим – с 345,64 гривны до 377,18 гривны за мегаватт-час.

Наибольший рост может оказаться в тарифе на диспетчерское управление, на 250% - 62,13 гривны до 218,25 гривны.

Цена может возрасти, но такого решения еще не приняли

Также могут возрасти и: для 1-го класса напряжение в среднем на 62%, для 2-го класса напряжения – на 56%.

Как рассказывает 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, речь сейчас идет о повышении стоимости распределения электроэнергии для Укрэнерго, что автоматически увеличит стоимость электроэнергии для облэнерго.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ Однако решение об увеличении стоимости прайскепов принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Который, кстати, еще не принят. Фактически сейчас сдерживается рост стоимости электроэнергии для бизнеса.

По словам эксперта, для возобновления энергетической инфраструктуры Украины нужно сотни миллиардов гривен. Ведь из-за российских обстрелов разрушены многие трансформаторные подстанции, каждая из которых стоит по 3 – 7 миллионов долларов.

Для восстановления требуются большие средства. Эти средства планируют частично привлечь путем поднятия стоимости электроэнергии,

– добавляет Попенко.

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Что будет с тарифами для населения

Напомним, что тарифы на свет не изменятся до конца отопительного сезона. Такое решение принял Кабинет Министров Украины.

В настоящее время действует фиксированный тариф для индивидуальных бытовых потребителей:

1,44 гривны за киловатт-часов при потреблении до 250 гривны за киловатт-часов в месяц,

1,68 гривны за киловатт-час при потреблении свыше 250 гривны за киловатт-час в месяц.

Если же речь идет о коллективных бытовых потребителях, то цена составляет 1,68 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.