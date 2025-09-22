Вопрос тарифов постоянно остается актуальным для украинцев. В частности людей интересует цена оплаты за электроэнергию.

Какими будут тарифы на свет в октябре?

Сколько придется заплатить в октябре 2025 года за свет, рассказывает 24 Канал.

Тариф на электроэнергию в октябре никаких изменений не претерпит. Стоимость света электроэнергии составит 4,32 киловатта в час для бытовых потребителей.

Однако следует также учитывать ночной тариф на свет. Если счетчик двухзонный, то с 7 утра до 23 вечера стоимость электроэнергии стоит привычные 4,32 гривны за киловатт-час, а в остальное время – 2,16 гривны.

В то же время существует еще и трехзонный счетчик. Он позволит украинцам платить по такому тарифу:

с 8 утра до 11 и с 20 вечера до 22 за киловатт-час следует заплатить 6,48 гривен; с 7 утра до 8, а также с 11 до 20, а еще с 22 до 23 киловатт – 4,32 гривны.

Обратите внимание! В оставшиеся часы, (то есть с 23 до 7), стоимость киловатта составит 1,73 гривны.

Что известно о ценах на свет для бизнеса?

Новые цены на электроэнергию для бизнеса приняли еще 25 июля. В силу они вступили 31 июля. Таким образом Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), повысила в 1,6 раза предельные цены.

Поэтому с 17:00 до 23:00 новые прайс-кепы составляют:

15 000 гривен за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке; 16 000 гривен за мегаватт-час – на балансирующем рынке.

Важно! В другие часы суток прайс-кэпы остаются без изменений.

