Мировой денежный порядок может разрушить политика Трампа

Мировой денежный порядок может быть разрушен по мнению миллиардера Рэя Далио. Как говорит бизнесмен, это вероятно произойдет из-за тарифов Трампа.

Почему изменится мировой денежный порядок

Рэй Далио отмечает, что некоторые люди считают влияние тарифов на мировой денежный порядок кратковременным, сообщает 24 Канал со ссылкой на incrypted.

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В частности, они ожидают, что новые соглашения с США сведут на нет последствия внедрения пошлин. Однако есть и совершенно противоположное мнение.

Рэй Далио Миллиардер и бывший CEO хедж-фонда Bridgewater Associates Сейчас я слышу от большого и растущего количества людей, которым приходится иметь дело с этими проблемами, что уже слишком поздно. Например, многие экспортеры и импортеры говорят, что им нужно значительно сократить свои сделки на американском рынке. Они признают, что что бы ни случилось с тарифами, эти проблемы не исчезнут, и радикальное сокращение взаимозависимости с США – это реальность, к которой надо готовиться

Далио отметил, что независимо от результатов переговоров между США и Китаем, крупные контрагенты в этих странах уже занимаются поиском альтернативы. Этот и другие факторы способствуют раздробленности мировой экономики. То есть, провоцируют ослабление валют и рост геополитических рисков.

Как говорит Далио, в будущем с большой вероятностью другие страны начнут формировать собственные торговые сети, при этом, они будут использовать альтернативные валюты.

Обратите внимание! Далио призвал американское правительство к более скоординированным действиям. В частности, миллиардер считает, что в первую очередь сейчас нужно решить вопрос с госдолгом США.