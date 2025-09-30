Конец кино: Трамп объявил войну зарубежным лентам
- Президент Трамп планирует ввести 100% тарифы на фильмы, снятые за рубежом и завезенные в США, что может разрушить глобальную бизнес-модель Голливуда.
- Неопределенность, вызванная этими тарифами, может привести к росту расходов, что ударит по потребителям, и затронет тысячи американских работников киноиндустрии.
Президент Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 100% тарифы на все фильмы, которые были сняты за рубежом и завезены в Соединенные Штаты. Таким образом, глава Белого дома повторил угрозу, которую озвучил еще в мае.
Чем грозят новые тарифы Трампа?
Максимальные тарифы Трампа могут разрушить глобальную бизнес-модель Голливуда. Ведь американские киностудии значительно зависят от совместных международных проектов и доходов от мирового проката, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также "Покупай европейское": Германия призывает ЕС ответить на тарифы Трампа
Желание Трампа распространить свою тарифную политику еще и на киноиндустрию вызывает неопределенность для киностудий, однако самого президента, похоже, беспокоит другое.
Наш кинобизнес украли у Соединенных Штатов Америки другие страны, так же легко, как забрать конфету у ребенка,
- написал Трамп в соцсети Truth Social.
Однако пока неизвестно, каким юридическим основанием воспользуется Трамп, чтобы ввести 100% тарифы на зарубежные ленты.
- В администрации президента на запросы издания не отвечают.
- Крупные киностудии, как Warner Bros Discovery, Paramount Skydance и Netflix, тоже пока не комментируют заявление главы государства.
- Однако аналитики уверены, что за повышение пошлин на кино, вероятно, придется платить американцам.
Сейчас слишком много неопределенности, и этот шаг порождает больше вопросов, чем ответов. Очевидно, что расходы вырастут, а это неизбежно ударит по потребителям,
– отметил аналитик Паоло Пескаторе из PP Foresight.
Важно! В мае Трамп уже говорил о новых пошлинах на иностранные киноленты, но без конкретных деталей. Тогда, по информации Reuters, коалиция американских профсоюзов киноиндустрии направила президенту письмо с призывом поддержать налоговые льготы для кинопроектов, производящихся в США в законопроекте, который готовился в Конгрессе.
Кто пострадает от новых пошлин Трампа?
Между тем руководители киностудий рассказали, что озадачены заявлениями Трампа и не понимают, как тарифы на фильмы можно фактически реализовать. Ведь многие современные киноленты создают при участии нескольких стран – от съемок до постподакшена.
- В частности, Голливуд часто пользуется производственными хабами за рубежом – в Великобритании, Канаде, Австралии.
- В этих странах действуют налоговые льготы, которые позволяют снимать масштабные проекты, как супергеройские блокбастеры, так и сериалы для стриминговых платформ.
В то же время совместные проекты с иностранными студиями стали привычным явлением для кинокомпаний США, особенно в Азии и Европе – местные компании предоставляют финансирование, обеспечивают доступ к рынкам и и предлагают дистрибьюторские сети.
Стоит знать! Эксперты предупреждают, что максимальные пошлины на кинофильмы затронут тысячи американских работников киноиндустрии, которые вовлечены в зарубежные проекты – от техников до художников по визуальным эффектам.
Какие еще новые тарифы объявил Трамп?
На прошлой неделе Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт, в частности, 100% пошлин на брендированные медикаменты. Также 25% тариф введут на грузовые автомобили повышенной грузоподъемности.
Кроме этого, президент США принял решение ввести 10% пошлину на ввоз древесины и пиломатериалов на американский рынок. Также предполагается 25% тариф на импорт кухонных шкафов, ванной мебели и мягких гарнитуров с 14 октября.