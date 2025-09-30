Президент Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 100% тарифы на все фильмы, которые были сняты за рубежом и завезены в Соединенные Штаты. Таким образом, глава Белого дома повторил угрозу, которую озвучил еще в мае.

Чем грозят новые тарифы Трампа?

Максимальные тарифы Трампа могут разрушить глобальную бизнес-модель Голливуда. Ведь американские киностудии значительно зависят от совместных международных проектов и доходов от мирового проката, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Желание Трампа распространить свою тарифную политику еще и на киноиндустрию вызывает неопределенность для киностудий, однако самого президента, похоже, беспокоит другое.

Наш кинобизнес украли у Соединенных Штатов Америки другие страны, так же легко, как забрать конфету у ребенка,

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

Однако пока неизвестно, каким юридическим основанием воспользуется Трамп, чтобы ввести 100% тарифы на зарубежные ленты.

В администрации президента на запросы издания не отвечают.

Крупные киностудии, как Warner Bros Discovery, Paramount Skydance и Netflix, тоже пока не комментируют заявление главы государства.

Однако аналитики уверены, что за повышение пошлин на кино, вероятно, придется платить американцам.

Сейчас слишком много неопределенности, и этот шаг порождает больше вопросов, чем ответов. Очевидно, что расходы вырастут, а это неизбежно ударит по потребителям,

– отметил аналитик Паоло Пескаторе из PP Foresight.

Важно! В мае Трамп уже говорил о новых пошлинах на иностранные киноленты, но без конкретных деталей. Тогда, по информации Reuters, коалиция американских профсоюзов киноиндустрии направила президенту письмо с призывом поддержать налоговые льготы для кинопроектов, производящихся в США в законопроекте, который готовился в Конгрессе.

Кто пострадает от новых пошлин Трампа?

Между тем руководители киностудий рассказали, что озадачены заявлениями Трампа и не понимают, как тарифы на фильмы можно фактически реализовать. Ведь многие современные киноленты создают при участии нескольких стран – от съемок до постподакшена.

В частности, Голливуд часто пользуется производственными хабами за рубежом – в Великобритании, Канаде, Австралии.

В этих странах действуют налоговые льготы, которые позволяют снимать масштабные проекты, как супергеройские блокбастеры, так и сериалы для стриминговых платформ.

В то же время совместные проекты с иностранными студиями стали привычным явлением для кинокомпаний США, особенно в Азии и Европе – местные компании предоставляют финансирование, обеспечивают доступ к рынкам и и предлагают дистрибьюторские сети.

Стоит знать! Эксперты предупреждают, что максимальные пошлины на кинофильмы затронут тысячи американских работников киноиндустрии, которые вовлечены в зарубежные проекты – от техников до художников по визуальным эффектам.

Какие еще новые тарифы объявил Трамп?