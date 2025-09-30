Президент Дональд Трамп заявив, що планує запровадити 100% тарифи на всі фільми, які були зняті за кордоном та завезені до Сполучених Штатів. Таким чином, глава Білого дому повторив погрозу, яку озвучив ще у травні.

Чим загрожують нові тарифи Трампа?

Максимальні тарифи Трампа можуть зруйнувати глобальну бізнес-модель Голлівуду. Адже американські кіностудії значно залежать від спільних міжнародних проєктів та доходів від світового прокату, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Бажання Трампа поширити свою тарифну політику ще й на кіноіндустрію викликає невизначеність для кіностудій, проте самого президента, схоже, турбує інше.

Наш кінобізнес вкрали у Сполучених Штатів Америки інші країни, так само легко, як забрати цукерку у дитини,

— написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Однак поки невідомо, якою юридичною підставою скористається Трамп, щоб запровадити 100% тарифи на закордонні стрічки.

У адміністрації президента на запити видання не відповідають.

Великі кіностудії, як Warner Bros Discovery, Paramount Skydance та Netflix, теж поки не коментують заяву глави держави.

Однак аналітики упевнені, що за підвищення мит на кіно, ймовірно, доведеться платити американцям.

Зараз занадто багато невизначеності, і цей крок породжує більше запитань, ніж відповідей. Очевидно, що витрати зростуть, а це неминуче вдарить по споживачах,

– зазначив аналітик Паоло Пескаторе з PP Foresight.

Важливо! У травні Трамп вже говорив про нові мита на іноземні кінострічки, але без конкретних деталей. Тоді, за інформацією Reuters, коаліція американських профспілок кіноіндустрії направила президенту листа із закликом підтримати податкові пільги для кінопроєктів, що виробляються в США у законопроєкті, який готувався в Конгресі.

Хто постраждає від нових мит Трампа?

Тим часом керівники кіностудій розповіли, що спантеличені заявами Трампа і не розуміють, як тарифи на фільми можна фактично реалізувати. Адже багато сучасних кінострічок створюють за участі кількох країн – від зйомок до постподакшену.

Зокрема, Голлівуд часто користується виробничими хабами за кордоном – у Великій Британії, Канаді, Австралії.

У цих країнах діють податкові пільги, які дозволяють знімати масштабні проєкти, як супергеройські блокбастери, так і серіали для стримінгових платформ.

Водночас спільні проєкти з іноземними студіями стали звичним явищем для кінокомпаній США, особливо в Азії та Європі – місцеві компанії надають фінансування, забезпечують доступ до ринків і та пропонують дистриб’юторські мережі.

Варто знати! Експерти попереджають, що максимальні мита на кінофільми зачеплять тисячі американських працівників кіноіндустрії, які залучені в закордонні проєкти – від техніків до художників з візуальних ефектів.

