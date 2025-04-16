Почти вдвое большие тарифы для Китая и не только: какой указ подписал Трамп

15 апреля Трамп подписал указ, инициирующий расследование рисков национальной безопасности. Речь идет о тех, которые могут быть связаны с зависимостью США от импортируемых обработанных важных полезных ископаемых, а также продуктов их производства.

Какие последствия имеет подписание этого указа Трампом

Указанное расследование поручено провести министру торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Если министр торговли подает отчет, в котором устанавливает, что импорт важных полезных ископаемых угрожает нанести ущерб национальной безопасности, и президент решит ввести пошлины, любая конечная тарифная ставка, введена в соответствии с разделом 232, заменит текущую взаимную тарифную ставку согласно указу президента Трампа от 2 апреля,

– говорится в сообщении Белого дома.

Нужно понимать, что сейчас США зависимы от иностранных поставок в этой области. А это может влиять на американскую экономику и оборонный сектор.

В сообщении указывается, что несколько месяцев назад Китай запретил экспорт в США ключевых высокотехнологичных материалов с потенциальным военным применением. Речь идет, в частности, про галлий и германий.

Напомним! На этой неделе Китай приостановил экспорт 6 тяжелых редкоземельных металлов и магнитов. Нужно понимать, что они важны для автопроизводителей, полупроводниковых компаний и отрасли обороны.

В День освобождения президент Трамп ввел 10% пошлину для всех стран и индивидуально установил взаимные более высокие пошлины для стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит, чтобы выровнять условия игры и защитить национальную безопасность Америки,

– сообщает Белый дом.

Известно, что уже более 75 стран связались с США для обсуждения соглашений. А вот с Китаем ситуация становится еще более напряженной.

Обратите внимание! США угрожают ввести пошлину 245% для Китая, как ответ на решение Пекина.