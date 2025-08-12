Новые тарифы США против Индии за закупку российской нефти не повлияли на поставки сырой нефти из российских портов. Экспорт держится на уровне годовых показателей.

Сколько нефти экспортирует Россия?

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске для обсуждения войны в Украине Россия продолжает беспрепятственно экспортировать нефть из своих портов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Экспорт российской нефти несколько снижался три недели подряд, но несущественно:

Поставки остаются в пределах средних показателей, зафиксированных в этом году.

Объемы экспорта составили около 3,11 миллиона баррелей в день за четыре недели до 10 августа.

А средние показатели за сутки на прошлой неделе вообще выросли на 80 000 баррелей и составили 3,33 миллиона баррелей в сутки.

Важно! На прошлой неделе Трамп ввел дополнительные тарифы против Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Ожидалось, что это ударит по доходам России от продажи нефтепродуктов. Однако пока рынки не ожидают серьезных сбоев в поставках нефти из России.

Почему тарифы Трампа не действуют?

Новые тарифы Трампа против Индии вступят в силу только 27 августа. Однако рынки предполагают, что их еще могут отменить.

Сейчас большинство нефти из тихоокеанских портов Россия экспортирует в Китай, против которого санкции не действуют и который закупает больше всего "черного золота" у Москвы.

В то же время нефть из портов Балтии направляется к западному побережью Индии около месяца. То есть у России есть еще достаточно времени, чтобы дождаться отмены новых тарифов до прибытия танкеров.

Правда, некоторые государственные компании Индии уже закупают нефть у других поставщиков. Но понадобится несколько недель, чтобы оценить реальное влияние на российские поставки.

Некоторые компании могут отказаться от спотовых закупок российской нефти с отгрузкой в октябре, ожидая официальные правительственные указания,

– отмечает издание.

Стоит знать! Между тем Пекин, вероятно, продолжит покупать дешевую российскую нефть. Хотя Трамп предполагал возможность новых пошлин для Китая, впрочем в Белом доме такой шаг считают маловероятным, учитывая торговые переговоры между странами.