Тарифы Укрэнерго вырастут: кто будет платить новую сумму с 1 августа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла новое важное решение. Тарифы "Укрэнерго" возрастут на передачу электроэнергии для бизнеса.

Что известно об обновленных тарифах с августа

Изменения произойдут уже с 1 августа, о чем известно по решению НКРЭКУ .

Тариф на услуги по передаче электроэнергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) вырастет на 25% - до 928,45 гривны за 1 мегаватт-час до НДС.

Тариф на услуги по передаче электроэнергии для предприятий "зеленой" электрометаллургии увеличится на 50% - до 563,26 гривны за мегаватт-час без НДС.

Член правления Укрэнерго Иван Юрик пояснил, что рост цен происходит в связи с российскими атаками на энергетику .

Иван Юрик Член правления Укрэнерго У нас поменялась топология передачи, топология сети, что привело к увеличению размеров утрат. Также произошла девальвация курса, а наша ПСО привязана к курсовому уровню – поэтому мы просим откорректировать тариф, чтобы своевременно выполнять свои обязательства.

Юрик также добавил, что возросли расходы на ограничение "как по "зеленым", так и по системным ограничениям".

И последнее – это уменьшение объемов как передачи, так и диспетчеризации",

– подытожил Иван Юрик.

В то же время следует отметить, что поднятие тарифов касается только бизнеса . Стоимость электроэнергии для населения не претерпевает изменений.

Напомним, что тариф на свет для населения остается в силе. Он составляет 4,32 гривны за 1 киловатт-час. Цена будет фиксирована как минимум до 31 октября.

В то же время в Министерстве энергетики заявили, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов. В частности, полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.