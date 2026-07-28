Что известно об обновленных тарифах с августа
Изменения произойдут уже с 1 августа, о чем известно по решению НКРЭКУ .
- Тариф на услуги по передаче электроэнергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) вырастет на 25% - до 928,45 гривны за 1 мегаватт-час до НДС.
- Тариф на услуги по передаче электроэнергии для предприятий "зеленой" электрометаллургии увеличится на 50% - до 563,26 гривны за мегаватт-час без НДС.
Член правления Укрэнерго Иван Юрик пояснил, что рост цен происходит в связи с российскими атаками на энергетику .
У нас поменялась топология передачи, топология сети, что привело к увеличению размеров утрат. Также произошла девальвация курса, а наша ПСО привязана к курсовому уровню – поэтому мы просим откорректировать тариф, чтобы своевременно выполнять свои обязательства.
Юрик также добавил, что возросли расходы на ограничение "как по "зеленым", так и по системным ограничениям".
И последнее – это уменьшение объемов как передачи, так и диспетчеризации",
– подытожил Иван Юрик.
В то же время следует отметить, что поднятие тарифов касается только бизнеса . Стоимость электроэнергии для населения не претерпевает изменений.
Напомним, что тариф на свет для населения остается в силе. Он составляет 4,32 гривны за 1 киловатт-час. Цена будет фиксирована как минимум до 31 октября.
В то же время в Министерстве энергетики заявили, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов. В частности, полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.