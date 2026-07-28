Що відомо про оновлені тарифи з серпня

Зміни відбудуться вже з 1 серпня, про що відомо з рішення НКРЕКП.

Тариф на послуги з передачі електроенергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) зросте на 25% – до 928,45 гривні за 1 мегават-годину до ПДВ.

Тариф на послуги з передачі електроенергії для підприємств "зеленої" електрометалургії збільшиться на 50% – до 563,26 гривні за мегават-годину без ПДВ.

Член правління Укренерго Іван Юрик пояснив, що зростання цін відбувається у зв'язку з російськими атаками на енергетику.

Іван Юрик Член правління Укренерго У нас змінилася топологія передачі, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наше ПСО прив'язане до курсового рівня – тому ми просимо відкоригувати тариф, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання.

Юрик також додав, що зросли витрати на обмеження "як по "зелених", так і по системних обмеженнях".

І останнє – це зменшення обсягів як передачі, так і диспетчеризації",

– підсумував Іван Юрик.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас слід наголосити, що підняття тарифів стосується тільки бізнесу. Вартість електроенергії для населення не зазнає змін.

Нагадаємо, що тариф на світло для населення залишається чинним. Він становить 4,32 гривні за 1 кіловат-годину. Ціна буде фіксованою щонайменше до 31 жовтня.

Водночас в Міністерстві енергетики заявили, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів. Зокрема, повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.