Тарифы с 1 апреля: ждать ли изменений в стоимости коммунальных услуг
В апреле действительно могут измениться некоторые тарифы. Однако цены на газ и электроэнергию останутся постоянными.
Тарифы на газ
Сейчас "Нафтогаз" обслуживает около 98% потребителей Украины. Для них тариф составляет 7,96 гривны за кубометр. Однако у других поставщиков цены различаются:
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Что будет со стоимостью воды
В НКРЭКУ объяснили, что с 1 апреля могут вырасти тарифы для поставщиков холодной воды. Однако это лишь первый этап повышения цен для потребителей, второй запланирован на июль.Заметьте! Пока проект находится на рассмотрении.
Цены могут вырасти так:
- в Киеве тариф может увеличиться до 40,77 гривны за кубометр (с НДС);
- Днепр – 37,61 гривны за кубометр (с НДС);
- Винница – 35 гривны за кубометр (с НДС).
В некоторых населенных пунктах действует сразу несколько водоканалов. У каждого поставщика суммы разные.
Цены на электроэнергию
В апреле тариф на электроэнергию останется постоянным – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако уже в мае ситуация может измениться.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что могут произойти определенные изменения в механизме обеспечения населения электроэнергией (ПСО). Сейчас существует разница между тарифами и рыночной ценой, которую покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго".
Будут или изменения, или продолжение ПСО в отношении населения в имеющемся варианте... Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже.
Сейчас энергокомпании находятся в сложной ситуации из-за обстрелов из России. Однако на сколько могут поднять тариф в мае, пока не известно.Напомним! 22 марта Россия нанесла самый массированный удар по энергосистеме Украины с начала полномасштабного вторжения. Тогда было применено 88 крылатых ракет и 63 иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".