Ожидать ли изменений: какими будут тарифы на электроэнергию, воду и отопление в январе

В январе 2024 года часть тарифов на разные виды коммунальных услуг останутся неизменными. До сих пор в Украине действовал фиксированный тариф на коммуналку, однако в следующем месяце следует ожидать перерасчета, например, на электроэнергию.

Тарифы на электроэнергию

Сейчас украинцы платят по фиксированному тарифу на электроэнергию на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Этот тариф применяется для всех бытовых потребителей, независимо от того, есть ли у них электрическое отопление, имеют ли они льготный статус и где они проживают, передает 24 Канал.

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Есть вероятность, что в январе цена вырастет на 15%, что составляет примерно 3 гривны за один киловатт-час. Однако пока нет конкретных сценариев и планов по повышению цены. Решение о пересмотре тарифов зависит от ряда факторов, в частности, вопроса оккупации Энергодара, где находится крупнейшая в Украине АЭС.

Тарифы на газ

До 15 апреля 2024 года поставщики тепла получают от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене. Для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, стоимость газа по НДС останется на уровне 16 390 гривен. А для производителей тепла для промышленности стоимость будет рыночной.

Во время заседание правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на газ до конца отопительного сезона остаются без изменений.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.

В настоящее время услугами "Нафтогаза" пользуется более 90% бытовых потребителей в Украине, которые платят за кубометр газа по НДС 7,96 гривны.

Тарифы на водоснабжение

Решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод принимает отдельно каждый регион. Известно, что с 1 января 2024 года тариф существенно вырастет только во Львове. Для тех жителей Львова, у которых нет счетчиков, стоимость услуг по водоснабжению увеличится на 37,7%, а для тех, у кого есть счетчики, вырастет на 6,2%.

В настоящее время самые высокие тарифы на воду зафиксированы в Ужгороде, Днепре и Кропивницком. Самые низкие цены в Харьковводоканал (водоотвод – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр) и Винницаводоканал.