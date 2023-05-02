Газ, вода и электроэнергия: какие будут тарифы в мае

Стало известно, какие тарифы ожидают украинцев в последний месяц весны. Больше всего население ощутит изменения по субсидиям

Что будет с ценами на газ

Тариф от Нафтогаза останется без изменений не менее еще 12 месяцев. То есть текущий тариф 7,96 гривны за кубометр газа будет таковым до 1 мая 2024 года.

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Напомним! В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ для бытовых потребителей во время войны. Соответственно цена должна быть зафиксирована на уровне тарифа, действовавшего по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии 24 Каналу подтвердил этот факт.

Это то, что в народе называется "плата за доставку". Также не подлежит увеличению цена на газ для населения, ОСМД и производителей тепла для населения, действовавшая по состоянию на 24 февраля 2022 года. С учетом того, что сейчас монопольным поставщиком для населения является государственная компания "Нафтогаз", можно уверенно говорить, что цена останется на уровне 7,96 гривны за кубометр – по крайней мере до завершения следующего отопительного сезона,

– объяснил Ницович.

Что будет с ценами на воду

Еще в начале весны в НКРЭКУ анонсировали повышение тарифов на воду в апреле и июле. Однако изменения в стоимости так и не произошло. Это уже второе откладывание повышения цен.

Повышение в 2023 году планировалось провести в два этапа. Ожидалось, что в апреле тариф вырастет в среднем на 12,3%, а в июле – еще на 14,1%.

В настоящее время украинцы платят по тарифу, установленному 1 января 2022 года.

Что будет с ценами на электричество

Кабмин совместно со специалистами активно обсуждают повышение тарифов на электроэнергию. Заместитель министра энергетики Фарид Сафаров рассказал, что решение вынужденное.

Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая,

– объяснил чиновник.

Также он подчеркнул важность оказания помощи незащищенным слоям населения с тем, чтобы покрыть им счета за электроэнергию.

В мае цены на электричество останутся без изменений. Украинцы будут платить в этом месяце 1,44 и 1,68 гривны за киловатт-час в зависимости от объема потребленной электроэнергии.

Что будет с субсидиями

В апреле завершился отопительный сезон, что означает, что в мае субсидия уменьшится.

С 1 мая по 30 сентября – ПФУ рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, которые получали их во время отопительного периода, автоматически, если у граждан не изменилось имущественное положение или состав семьи. Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставить в течение 30 дней информацию о таких изменениях в территориальное отделение ПФУ.