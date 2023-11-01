Как могут измениться тарифы в ноябре: некоторым придется платить больше за свет

Ежемесячно украинцы в ожидании того, примет ли власть решение о повышении коммунальных услуг. Впрочем, в ноябре изменения тарифов не предусмотрены, кроме услуг на электроэнергию.

Какие тарифы могут подорожать

В ноябре тарифы на свет могут возрасти еще больше. Впрочем, стоимость за водоснабжение и водоотвод, а еще за газ, не изменится.

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Следовательно, платить за тепло по нынешним ценам можно будет до следующего года, а именно до 15 апреля.

Кроме того, в июне была попытка повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, которые с 2021 года не изменялись. Однако этого не случилось.

Тариф на электроэнергию

Как заявляют в НКРЭКУ с 1 ноября 2023 года цена за свет для небытовых потребителей вырастет. Для некоторых тарифы изменятся:

для клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час по НДС, а II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час по НДС.

для клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС, II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС.

для малых небытовых клиентов сетей ПАО "Укрзализныця": I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час по НДС, II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час по НДС.

Тарифы на газ и тепло

В стоимость услуг входит еще цена покупки электроэнергии на рынке, тариф на услуги оператора системы распределения, тариф на услуги оператора системы передачи, тариф на услуги поставщика универсальной услуги.

В Украине продолжили возложение специальных обязанностей для участников рынка природного газа, а значит, цены на газ будут оставаться без изменений для населения.

до 15 апреля 2024 года производители тепла для населения будут платить 7420 гривен за тысячу кубометров;

для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные установки, стоимость газа по НДС останется на уровне 16 390 гривен;

а вот для производителей тепла для промышленности цена будет по рыночным ценам.

Бытовые потребители по-прежнему будут гореть за кубометр газа по НДС – 7,96 гривны. Речь идет об услугах от "Нефтегаза", которыми пользуются более 90% населения.

Водоснабжение и водоотвод

Еще раньше Нацкомиссия пыталась повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако эти попытки критиковались как населением, так и властью. Поэтому тарифы и дальше остаются неизменными.