Тарифы на свет и газ планирую повысить после войны: в МВФ назвали когда это будет

Несмотря на некоторое повышение тарифов в Украине во время военного положения, украинские потребители все еще платят значительно меньше рыночной цены за коммунальные услуги. После окончания войны это может изменится.

Когда в Украине могут пересмотреть тарифы на коммунальные услуги

В течение 6 месяцев после окончания военного положения в Украине органы власти намерены создать карту постепенной либерализации рынка газа и электроэнергии, передает 24 Канал со ссылкой на меморандум МВФ.

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Эта карта будет охватывать реформы и планы по повышению тарифов, механизмов решения проблем задолженности в энергетической системе со стороны игроков в секторе и комплексную схему защиты наиболее уязвимых домохозяйств.

Рабочая группа ключевых государственных заинтересованных сторон, включая макроэкономически критические государственные предприятия, поможет продвинуть работу над дорожной картой и координировать технический анализ,

– говорится в материале МВФ.

В МВФ отмечают, что децентрализованный энергетический сектор, в частности с возобновляемыми источниками энергии, будет играть решающую роль в послевоенном восстановлении Украины на пути к вступлению в ЕС.

Напоминаем! С 2022 года тариф на газ для бытовых потребителей от "Нафтогаза" остается на уровне 7,96 гривны за кубометр не менялся с 2022 года. Тариф на электроэнергию от 2022 года пересматривался дважды: сначала до 2,64 гривны за киловатт, а затем до 4,32 гривны за киловатт.