Сколько Украина получит от ЕС до конца года: Шмигаль назвал сумму

Украина ожидает получить еще 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Европейского союза до конца этого года. Об этом премьер Денис Шмигаль рассказал в ходе заседания правительства.

Макрофинансовая помощь от ЕС

Шмигаль поблагодарил Еврокомиссию за разблокирование макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 миллиардов евро. Первый транш будет составлять 5 миллиардов евро, а еще 3 миллиарда евро ожидается до конца 2022 года .

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Макрофинансовая помощь на следующий год

Также премьер рассказал, что начал проводить политические консультации касательно макрофинансовой поддержке на следующий год.

Вместе с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и лидерами Европейского Союза мы начали политические консультации касательно новой программы макрофинансовой помощи на 2023 год.

– рассказал Шмигаль.

Он добавил, что Украине необходима поддержка от ЕС в размере 12 миллиардов евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики, пояснил премьер.