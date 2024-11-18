ВВП Украины растет медленнее: оценка Минэкономики за октябрь

В октябре 2024 года темпы роста валового внутреннего продукта Украины снизились до 1,5%. Для сравнения, в сентябре темпы роста составляли 3,8%.

Что повлекло за собой спад роста ВВП

По итогам 10 месяцев ВВП Украины вырос на 4,2%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Сферы транспорта, перерабатывающей промышленности и строительства продолжают демонстрировать положительную динамику.

А вот в сельском хозяйстве зафиксирован спад, что объясняется ранним завершением сбора урожая: к октябрю аграрии уже собрали отдельные культуры.

Прогнозы экономического роста Украины

В ноябре 2024 года Европейская комиссия повысила прогноз роста украинской экономики на 2024 год с 2,9% до 3,5%. Однако на 2025 год оценка была снижена с 5,3% до 2,8%.

Согласно обновленным данным, из-за усиления боевых действий значительное экономическое восстановление ожидается только в 2026 году.

К слову! В октябре Международный валютный фонд уменьшил свой прогноз для Украины на 2024 год до 3% из-за негативных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре, пересмотрев предварительную оценку в 3,2%.