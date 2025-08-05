Панама решила ужесточить правила регистрации коммерческих судов. Этот шаг нанесет удар по так называемому "теневому флоту", с помощью которого Россия транспортирует свою нефть в обход санкций.

Какие ограничения вводит Панама?

Уже в августе 2025 года Панама прекратит регистрировать старые нефтяные танкеры, возрастом более 15 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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По новым правилам, Панама также каждые 3 месяца дополнительно будет проверять на соответствие сертификационным требованиям танкеры, которые ходят под ее флагом.

Такое решение властей значительно повлияет на морскую торговлю по всему миру, ведь Панама занимает второе место по количеству регистраций коммерческих судов.

А особенно новые ограничения нанесут значительные проблемы российскому "теневому флоту", который транспортирует нефть в обход санкций.

В среднем возраст "теневых" танкеров России составляет 20-25 лет, поэтому большинство из них не смогут пройти регистрацию в Панаме.

Стоит знать! За две недели до этого Багамские острова также нанесли ощутимый удар по "теневому флоту". Они завили, что исключат из государственного реестра все суда под багамским флагом, которые попадут под санкции из-за торговли с Россией.

Какие еще санкции ввели против "теневого флота"?

Заметим, что 21 июля новые санкции против "теневого флота" России ввела Великобритания. Как сообщили в правительстве, они коснулись 135 судов.

С начала 2024 года эти суда незаконно перевезли грузов на сумму около 24 миллиардов долларов.

Новые санкции еще больше уничтожат теневой флот Путина и истощат российский военный фонд, лишив его критически важных нефтяных доходов,

– заявил тогда глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.

Важно! Также Великобритания ввела санкции против компаний INTERSHIPPING SERVICES LLC и LITASCO MIDDLE EAST DMCC, которые помогают России незаконно торговать нефтью.