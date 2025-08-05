Які обмеження запроваджує Панама?

Вже у серпні 2025 року Панама припинить реєструвати старі нафтові танкери, які віком понад 15 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Росія йде в обхід санкцій ЄС: які нафтові обмеження будуть небезпечнішими

За новими правилами, Панама також кожні 3 місяці додатково перевірятиме на відповідність сертифікаційним вимогам танкери, які ходять під її прапором.

Таке рішення влади значно вплине на морську торгівлю по всьому світі, адже Панама посідає друге місце за кількістю реєстрацій комерційних суден.

А особливо нові обмеження завдадуть значних проблем російському "тіньовому флоту", який транспортує нафту в обхід санкцій.

В середньому вік "тіньових" танкерів Росії складає 20-25 років, тому більшість із них не зможуть пройти реєстрацію в Панамі.

Варто знати! За два тижні до цього Багамські острови також завдали відчутного удару по "тіньовому флоту". Вони завили, що виключать з державного реєстру усі судна під багамським прапором, які потраплять під санкції через торгівлю з Росією.

Які ще санкції запровадили проти "тіньового флоту"?

Зауважимо, що 21 липня нові санкції проти "тіньового флоту" Росії запровадила Велика Британія. Як повідомили в уряді, вони торкнулися 135 суден.

Від початку 2024 року ці судна незаконно перевезли вантажів на суму близько 24 мільярди доларів.

Нові санкції ще більше знищать тіньовий флот Путіна та виснажать російський військовий фонд, позбавивши його критично важливих нафтових доходів,

– заявив тоді глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.

Важливо! Також Велика Британія запровадила санкції проти компаній INTERSHIPPING SERVICES LLC та LITASCO MIDDLE EAST DMCC, які допомагають Росії незаконно торгувати нафтою.