Порты теневого флота России под угрозой паралича: что произошло и чем это грозит

Суровая зима 2026 года бьет по морскому экспорту сырой нефти Россией, который в основном проходит через Балтийское море. Сейчас вокруг ключевых российских портов образовался толстый лед, который препятствует движению судов.

Насколько важен для России экспорт нефти через Балтийское море?

Балтийское море является одним из ключевых путей для экспорта российской сырой нефти. Проблемы из-за оледенения вод вокруг портов являются сезонными, тогда как системное противодействие западных стран теневому флоту, обслуживающему Россию, усложняет экспорт в долгосрочной перспективе. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

По оценке эксперта, экспорт сырой нефти через порты Балтийского моря значительно превышает объемы торговли этим сырьем через Черное море, поэтому имеет существенное значение для российской экономики.

Россия использует танкеры теневого флота для экспорта энергоресурсов в частности через балтийские порты, чтобы обходить западные санкции.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований В условиях введения ограничений на торговлю и постепенного отказа от российских энергоносителей в Европе морской экспорт для России становится очень и очень важным. Многие эксперты, которые занимаются этим вопросом, вообще любят говорить, что именно морской экспорт нефти и нефтепродуктов – это то, что позволяет России находиться в войне против Украины.

Как пишет Bloomberg, Россия испытывает трудности с экспортом сырой нефти и нефтепродуктов через Балтийское море. Причиной является рекордный за последние 15 лет лед на Финском заливе, толщина которого достигает 25 сантиметров, и нехватка танкеров с укрепленными корпусами.

Издание сообщает, что администрации нефтяного терминала в Приморске и топливного порта в Высоцке с 16 февраля обязали суда неледового класса иметь индивидуальное ледокольное сопровождение.

Обратите внимание! России не хватает ледоколов в Балтийском море. Суда ждут по 5 – 7 дней в пункте сбора ледокольных конвоев, чтобы войти в порты. Чтобы решить эту проблему, Россия до конца февраля хочет переместить в Финский залив ледоколы "Сибирь" и "Мурманск" из Арктики, увеличив флот до шести.

Экономист Иван Ус отмечает, что Россия не просчитывала рисков долгой войны с санкциями и ограничениями, ведь готовилась к быстрой победе над Украиной. Поэтому сейчас имеет дефицит танкеров ледового класса, которые очень важны для северного пути.

Относительно проблем с оледенением и вообще по Финскому проливу – это, понятно, сезонный фактор. Но если партнеры реально будут противодействовать российскому флоту, прежде всего теневому танкерному, который помогает России, эффект может быть очень долгим. Основа российской экономики – это возможность продавать свои энергоресурсы. Не будет этой возможности – станет существенно денег, в частности для продолжения социальных выплат государства,

– говорит экономист Иван Ус.

По данным Bloomberg, в первой половине февраля экспорт нефти из Приморска упал на треть по сравнению с предыдущим годом – до 490 тысяч баррелей в сутки. По состоянию на 16 февраля в районе балтийских портов находились 23 танкера, из которых только три прибыли на прошлой неделе, но еще не загрузились.

Если толщина льда в Финском заливе вырастет до 30 – 50 сантиметров, с 1 марта порты Приморск, Усть-Луга и Высоцк запретят вход судам, не относящимся к ледовому классу независимо от наличия сопровождения. Сейчас Усть-Луга пускает суда неледового класса без ограничений.

Какие новые санкции готовят для ограничения экспортных возможностей России?