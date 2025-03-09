Соединенные Штаты отклонили предложение Канады создать рабочую группу, которая бы занималась "теневым" флотом российских нефтяных танкеров. На переговорах по совместному заявлению G7 по морским вопросам Вашингтон настаивает на усилении формулировок в отношении Пекина и смягчении в отношении Москвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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США против создания мониторинговой группы для противодействия "теневому флоту" России

Собеседники издания, знакомые с вопросом, рассказали, что администрация Трампа переоценивает свои позиции в многосторонних организациях.

Канада, которая в этом году председательствует в G7 на ротационной основе, на следующей неделе будет принимать саммит министров иностранных дел. Источники отметили, что на переговорах по совместному заявлению по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок по Китаю, одновременно смягчая формулировки по России.

Проект заявления G7, с которым ознакомились журналисты, показывает, что США не только наложили вето на предложение Канады создать рабочую группу для мониторинга нарушений санкций, но и настаивают на изъятии слова "санкции" и формулировок, в которых упоминается о способности России поддерживать войну против Украины. Цинично предлагают заменить их на "получать доход".

Однако коммюнике G7 не является окончательным, пока не будет опубликовано на основе консенсуса. Переговоры еще могут привести к значительным изменениям до или во время саммита.

Впрочем, отношения между США и другими западными государствами значительно ухудшились. В феврале союзники не смогли опубликовать совместное заявление по случаю 3 годовщины полномасштабной войны России против Украины, – то, что они делали в течение предыдущих двух лет, – после того, как Вашингтон выступил против решительного осуждения агрессора.

США также выступают против ссылок на морскую устойчивость, добавили источники. Кроме того, – против усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания изменений границ. Это ключевой вопрос в морских конфликтах во всем мире, в частности, в Южнокитайском море.

Американские дипломаты проинформировали коллег, что этот шаг связан с переоценкой Вашингтоном позиции в многосторонних организациях, что делает его неспособным присоединиться к любым новым инициативам.