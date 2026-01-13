"Уже 20% остановилось": Зеленский рассказал о борьбе с "теневым флотом" России

Санкции против "теневого флота", который Россия использует для экспорта своей нефти и нефтепродуктов, дали ощутимый результат. Сейчас по меньшей мере 20% судов этого флота остановились.

Как удалось остановить суда "теневого флота"?

Об этом по итогам встречи с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины рассказал президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Владимир Зеленский Президент Украины Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки.

Глава государства подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжит санкционное давление на всю инфраструктуру теневого флота:

команды танкеров;

капитанов судов;

страховщиков и тому подобное.

По словам Зеленского, действующие ограничения морского экспорта нефти, должны сократить доходы России минимум на 30 миллиардов долларов. А дополнительное давление на "теневой флот" поможет увеличит российские потери еще больше, тем самым сократив возможности для финансирования войны.

Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна быть в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора – это главное удобрение для дипломатического процесса. Спасибо всем партнерам, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках,

– добавил Зеленский.

Заметьте! Украина также планирует проинформировать партнеров о новых схемах, которые используют китайские компании, чтобы обойти антироссийские санкции против финансового сектора.

Какие санкции против "теневого флота" ввели?

ЕС продолжает борьбу против "теневого флота" России, который помогает ей обходить ограничения. В частности, 18 декабря, Совет ЕС ввел санкции еще против 41 судна.

Этим танкерам запретили заходить в европейские порты и получать весь спектр услуг, связанных с морскими перевозками.

Цель этих мер – нацелить санкции на внеевропейские танкеры, входящие в "теневой флот" Путина, обходят механизм ограничения цены на нефть или поддерживают энергетический сектор России,

– отметили в Евросовете.

После этого решения общее количество танкеров "теневого флота" России, попавших под санкции ЕС, достигло почти до 600 судов.

Важно! Кроме того, в середине декабря ЕС ввел санкции против 5 человек и 4 компаний, которые поддерживают "теневой флот" Москвы. Речь идет о судоходных компаниях, причастных к деятельности этих танкеров в ОАЭ, Вьетнам;и и России.

Что известно о задержании танкеров "теневого флота"?